Siebter Streich? Hürzeler vor dem Eintrag in die Geschichtsbücher

Wenn der FC St. Pauli am Samstag am Millerntor die SpVgg Greuther Fürth empfängt, kann er Geschichte schreiben.

Die Kiez-Kicker sind im Flow. Das jüngste 2:1 beim SC Paderborn war bereits der sechste Sieg in Serie, Doppelpacker Lukas Daschner avancierte zum Matchwinner.

Als die Hanseaten letztmalig und bis zum vergangenen Freitag einmalig sechs Ligaspiele in Folge gewonnen haben, in der Saison 1976/77, stand am Ende der Bundesligaaufstieg - dieser ist aktuell angesichts des stabil punktenden Spitzentrios in dieser Spielzeit allerdings unwahrscheinlich. Geschichte schreiben können Trainer Fabian Hürzeler und seine Spieler am Wochenende dennoch.

Gewinnen die Hamburger auch am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, LIVE! bei kicker), wäre es der siebte Dreier in Folge - und das gab es auf St. Pauli tatsächlich noch nie.

"Ihr Spiel hat viel vom Red-Bull-Fußball"

Trainer Hürzeler aber warnt auf der Spieltagspressekonferenz vor den Franken. "Uns erwartet gegen Greuther Fürth wieder eine große, große Herausforderung. Ihr Spiel hat viel vom Red-Bull-Fußball. Bedeutet: Viele Sprints, eine gute Zwischenraum-Verteidigung und ein schnelles Umschaltspiel."

Der Coach zollt dem Zorniger-Team Respekt, sieht sich aber gerüstet. "Sie sind ein Team, das mit die meisten Sprints auf dem Platz anzieht. Wir sind uns der Aufgabe bewusst. Aber wir schauen, dass wir unserem Spiel treu bleiben und dieselben Prinzipien aufs Feld bringen."

"Es hätte hier und da auch in die andere Richtung laufen können"

Die Siegesserie hat den Kiez-Kickern zu einer breiteren Brust verholfen, ohne aber, dass sie sich nun überschätzen würden. "Die Serie gibt uns auf der einen Seite schon ein gewisses Selbstvertrauen und eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass es hart erkämpfte Siege waren", wird Kapitän Leart Paqarada auf der Vereinswebsite zitiert. "Es hätte hier und da auch in die andere Richtung laufen können. Grundsätzlich stehen wir aber schon sehr gefestigt, die Abläufe stimmen und jeder lernt den anderen und die Idee des Trainers immer besser kennen", sagt der 28-Jährige, der im Sommer zum 1. FC Köln wechseln wird.