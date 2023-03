Siebter Streich: De Minaur siegt in Acapulco

Der Australier Alex de Minaur hat das ATP-Turnier in Acapulco gewonnen. Im Finale drehte er das Match nach verlorenem ersten Satz gegen Tommy Paul aus den USA.

3:6, 6:4, 6:1 hieß es am Ende aus Sicht von de Minaur, der dadurch über seinen siebten Turniersieg jubeln konnte. Durch den Sieg bei der mit knapp 2,2 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz hat sich der Australier in der Weltrangliste auf Position 18 hochgearbeitet und ist nicht mehr weit von seiner bisher besten Position im Ranking (15) entfernt.

Paul siegt im Halbfinale mit Rekord

Das Finale hatte de Minaur mit einem Sieg gegen den an Nummer vier gesetzten Holger Rune gewonnen. Der 19-jährige Däne hat sich im Ranking auf Position acht verbessert und ist damit so hoch platziert wie nie zuvor. Paul wiederum hatte sich gegen Landsmann Taylor Fritz für das Endspiel qualifiziert. Das Duell dauerte 3 Stunden und 25 Minuten, was gleichzeitig einen Rekord in der 30-jährigen Geschichte des Turniers in Mexiko bedeutete.

Die beiden deutschen Starter in Acapulco, Daniel Altmaier (Kempen) und Oscar Otte (Köln), waren in der ersten Runde ausgeschieden.