Siebter Sieg in Serie für Phönix - Ottensen mit Mühe - 96-Reserve erneut in Torlaune

An der Spitze kam Holstein Kiel II gegen BW Lohne nicht über eine Punkteteilung hinaus. Hannover II machte es deutlich. Der VfB Oldenburg bestätigte gegen den ETV seine aktuelle Entwicklung. Am Sonntag löste Ottensen die Pflichtaufgabe gegen Kilia, Phönix Lübeck feierte den siebten Sieg in Serie.

Phönix bleibt Kiel II auf den Fersen

Noch nie hatte der 1. FC Phönix Lübeck ein Ligaspiel gegen die SV Drochtersen/Assel gewonnen. Mit Blick auf die aktuellen Verfassung des Titelaspiranten war es aber eigentlich zu erwarten, dass diese Serie in dieser Saison reißen würde. In der letzten Partie des 15. Spieltages bezwang Lübeck Drochtersen/Assel knapp mit 2:1 und setzte zeitgleich seine eigene Serie von vor Anpfiff sechs Siegen in Serie fort. Die Partie brauchte ein wenig, um auf Betriebstemperatur zu gelangen. Erst in der 19. Minute wurde es erstmals gefährlich. Drochtersens Stürmer Göttel brach auf der aktiven linken Seite durch und zog aus spitzem Winkel ab. Leonhard hielt den Schuss aus knapp sechs Metern aber sicher. Auf der Gegenseite zeigte Phönix, warum es dieses Jahr zu den Spitzenteams gehört. Ohne große Dominanz auszustrahlen ging der Favorit in der 23. Minute in Front. Hyseni bediente Fritzsche, der locker unten rechts einschob. Drochtersen steckte nicht zurück und lieferte die passende Antwort. In der 35. Minute brachte Ntika im Strafraum Göttel zu Fall - Elfmeter. Diesen verwandelte Steinmann sicher (36.). In der Folge blieb die Partie lange offen. Auf beiden Seiten boten sich in der Folge mehrere Möglichkeiten, um die Partie zu entscheiden. Letztlich war es aber ein weiterer Elfmeter, der die Entscheidung brachte. Hyseni holte den Strafstoß selbst raus und erzielte seinen fünften Saisontreffer. Wenig später war Schluss. Lübeck verteidigt somit Tabellenplatz zwei und bleibt dem Primus aus Kiel im Nacken.

Ottensen löst Pflichtaufgabe

Die Horror-Serie des Aufsteigers Kilia Kiel erreichte am Sonntagnachmittag einen traurigen Meilenstein. Beim 2:3 gegen Titelaspirant Teutonia Ottensen blieb das Schlusslicht zum zehnten Mal in Folge sieglos - zeitgleich war es die neunte Pleite in Serie. So schlecht verkaufte sich Kilia dabei über weite Strecken eigentlich gar nicht. Der klare Favorit aus Hamburg hatte über weite Strecken große Probleme mit der kompakten Spielweise der Gäste und benötigte in der 81. Minute das nötige Spielglück, um durch einen verwandelten Elfmeter letztlich doch noch die vollen drei Zähler einzusacken. Ottensen befand sich eigentlich früh auf Kurs und führte durch die Treffer von Istefo (15.) und Weidlich (31.) früh mit 2:0. In der Folge jedoch konnte Kiel die Partie etwas offener gestalten und schlug zurück. Erst verkürzte Schulz (37.), unmittelbar nach der Pause fiel dann sogar der Ausgleichtreffer durch Seidel (52.). Ottensen, in dieser Phase geschockt, feilte anschließend natürlich an einer passenden Antwort, fand zunächst jedoch kein Durchkommen gegen die vielbeinige Gäste-Abwehr. Dann schlug aber die besagte 81. Minute. Schiedsrichter Piotrowski erkannte ein Foulspiel im Kieler Strafraum. Den fälligen Strafstoß versenkte Ifeadigo zum 3:2-Endstand.

Verrückte Schlussphase in Norderstedt

Die Zuschauer im Edmund-Plambeck-Stadion, die an diesem Sonntagnachmittag das Verfolgerduell zwischen Eintracht Norderstedt und TSV Havelse verfolgten, hätten ihren Sitzplatz genauso gut erst ab der 85. Minute aufsuchen können. Lange nämlich lief in dieser ereignisarmen Partie wenig zusammen. Beide Teams legten zwar einen engagierten Auftritt hin und brachten auch die nötige Leidenschaft auf den Platz, vielleicht auch genau deswegen dauerte es lange, bis das Pendel auf eine Seite auszuschlagen schien. In der 89. Minute brachte Havelses Cicek einen Eckball in die Mitte, wo Stuhlmacher per Kopf den vermeintlichen Siegtreffer erzielte. Noch war aber nicht Schluss in Norderstedt. Denn auch die Eintracht hatte noch einen letzten Pfeil im Köcher. Choi brachte einen aller letzten Ball noch einmal vorne rein, dort stand Akhber im Getümmel goldrichtig und erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer (90.+6)

Gindorf schießt Jeddeloh II ab

15 Tore binnen einer Woche. Die Tormaschine von Hannover 96 II lief in den letzten Tagen so richtig heiß. Auf den 9:2-Kantersieg gegen Aufsteiger SC Spelle-Venhaus ließen die Jungprofis das nächste Schützenfest folgen. Gegen den SSV Jeddeloh II setzte sich 96 mit 6:2 durch und bleibt Holstein Kiel II somit weiter dicht auf den Fersen. Einen Sahnetag erwischte dabei allen voran Hannovers Top-Torjäger Lars Gindorf, der mit seinem Dreierpack (14./26./90.+2) sein Torekonto auf 13 Treffer erhöhte und damit weiterhin zu den besten Regionalliga-Angreifern der Republik gehört. Die Partie war schon früh entschieden. Zur Pause führten die Gäste bereits mit 4:1. Nach der Pause schraubte der Favorit das Ergebnis unnachgiebig in die Höhe. Jeddeloh blieb somit auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg.

Oldenburg weiter im Aufwärtstrend

Der VfB Oldenburg bleibt dank eines 4:1-Erfolgs über den Aufsteiger Eimsbütteler TV weiter in Schwung. Es war der vierte Erfolg in den letzten fünf Begegnungen für den VfB. Gegen den nun seit vier Partien auf einen Sieg wartenden Eimsbütteler TV erwischten die Oldenburger einen starken Start. Nach nicht einmal zehn Spielminuten traf Knystock bereits zur frühen Führung. Diese baute der Favorit noch in der ersten halben Stunde aus. Marc Schröder brachte seine Farben zunächst auf die sichere Siegerstraße (25.). Doch kurz vor der Pause gelang es den Gästen vom Elfmeterpunkt zu verkürzen. Maurice Boakye blieb souverän und verwandelte zu seinem sechsten Saisontor (45.). Doch trotz des psychologisch wichtigen Treffer für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff machten die Oldenburger im zweiten Durchgang früh den dritten Treffer und den Deckel drauf auf diese Partie. Stürmer Loubongo traf für den VfB (65.). Der Doppelschlag nur drei Zeigerumdrehungen später entschied die Partie vollends. Genetzt hatte Routinier Ziereis, der nun bei sieben Saisontreffern steht. Die Oldenburger kletterten mit dem Erfolg in der Tabelle, während die Gäste auf dem 16. Tabellenrang weiter auf der Stelle treten und den Anschluss zu den sicheren Plätzen verlieren.

Kein Sieger in Kiel

Im Topspiel standen sich am Samstag der Spitzenreiter Holstein Kiel II und das zuletzt ins Straucheln geratene BW Lohne gegenüber. In einer lange offenen Partie, die eher von taktischer und kämpferischer Natur geprägt war, neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken im Mittelfeld. In der 75. Minute schien es dann so, als ob Thoben mit dem 1:0-Führungstreffer für Lohne tatsächlich dem Primus ein Bein stellen könnte. Dieser schlug in der absoluten Schlussphase allerdings noch einmal zurück und markierte durch Rankic den Treffer zum unterm Strich gerechten Unentschieden.

Remis am Panzenberg

In der letzten Samstagspartie trennten sich der Bremer SV und die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli mit 1:1. Ulbricht stocherte nach einer Viertelstunde einen unzureichend geklärten Freistoß über die Linie (15.). In der Folge kamen die sonst so heimstarken Bremer besser in die Partie und übernahmen mehr oder weniger das Kommando. Fast schon folgerichtig der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Hatten sich die 685 Zuschauer im Stadion am Panzenberg eigentlich schon auf die Halbzeit eingestellt, bekam Sauermilch im Gewühl noch eine Abschlussgelegenheit. Diese ließ sich der Stürmer nicht nehmen und konnte kurz vor der Pause den Ausgleich markieren (45. + 1). Nach Wiederbeginn blieb der BSV das bessere Team, im letzten Drittel fehlte den Hausherren aber die zündende Idee. Letztlich blieb es beim 1:1.