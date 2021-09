Siebs Fallrückzieher reicht der U 19 nicht zum Sieg

Die deutsche U 19 kam am Montag zu einem 1:1 gegen England. In Bad Dürrheim gelang Armindo Sieb vom FC Bayern ein Traumtor.

Akrobatisch zum Erfolg: Armindo Sieb. DeFodi Images via Getty Images

Es war zunächst die deutsche Mannschaft, die gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte. Göktan Gürpüz von Borussia Dortmund scheiterte jedoch genauso wie Viktoria Kölns Youssef Amyn im Nachschuss. In der 38. Minute brannte es dann aber auch im deutschen Strafraum. Keeper Jonas Urbig (1. FC Köln) verhinderte aber Schlimmeres gegen den Engländer James Balagizi.

Nach der Pause spielte sich dann Sieb in den Vordergrund. Sein Schuss in der 49. Minute wurde noch abgeblockt, doch zehn Minuten später traf er per traumhaftem Fallrückzieher nach einer Ecke zur Führung.

Nur drei Minuten später schlugen die Three Lions zurück. Der eingewechselte Carney Chukweumeka legte ab auf Dane Scarlett, der Tottenham-Akteur netzte aus kurzer Distanz ein. Eine Niederlage verhinderte Urbig in der 81. Minute, als er auf der Linie klärte.

Die U 19 ist wieder vom 3. bis 13. Oktober beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei im Einsatz. Neben dem Gastgeber trifft das Team von Hannes Wolf dann auf die Niederlande und Portugal. Am vergangenen Donnerstag hatte die U 19 die Schweiz mit 1:0 geschlagen.