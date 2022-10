Siebert zu Gouweleeuw-Kratzer: "Für uns keine Tätlichkeit"

Der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg trennten sich am Samstag remis. Soweit, so gut. Doch elf Gelbe Karten zeugen von einer hitzigen Partie - vor allem eine Szene sorgte auch nach dem Spiel für Emotionen.

Schiedlich, friedlich, unentschieden? Von wegen! Schon vor der Rudelbildung in der 39. Spielminute wurden beim 1:1 zwischen Augsburg und Wolfsburg die Zweikämpfe immer intensiver geführt, dann aber sah sich Schiedsrichter Daniel Siebert gezwungen, in einer Szene gleich fünf Verwarnungen zu zeigen.

Was war passiert? Ausgangspunkt war ein handelsübliches Foul von Maximilian Bauer, das dem Innenverteidiger Gelb einbrachte. FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter sah das anders und wollte diskutieren, VfL-Trainer Niko Kovac tat ihm den Gefallen und stand plötzlich in des Gegners Coachingzone vor Reuter. "Was hat er da zu suchen? Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was er wollte", sagte Reuter hinterher. Kovac erklärte: "Ich habe ihm gesagt: 'Stefan, du mischt dich immer mit ein, bleib doch mal sitzen'" - für beide hielt Siebert eine Verwarnung parat.

Casteels: "Mit Videobeweis könnte man da durchaus auch mal eine Rote Karte geben"

Und auch auf dem Platz ging es hoch her. Rund ein Dutzend Spieler fand sich in einer Rudelbildung wieder, es wurde geschubst, diskutiert - und gekratzt? Mitten im Kreis zeigten die Kamerabilder FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der Wolfsburgs Paulo Otavio hinten am Hals packte. Wenig später hatte der Brasilianer klare Kratzwunden am Hals, die er sowohl dem Schiedsrichter als auch dem Vierten Offiziellen zeigte.

Hatte der Kapitän der Fuggerstädter den Wolfsburger tatsächlich blutig gekratzt? Für Wölfe-Keeper Koen Casteels eine klare Sache: "Ich glaube, das was auf seinem Hals zu sehen ist, hat nichts mit Fußball zu tun. Der Ball ist nicht in der Nähe, das Spiel war stillgelegt. Er kratzt den ganzen Hals auf, mit Videobeweis könnte man da durchaus auch mal eine Rote Karte geben. Ich denke, das hat nichts, nichts, nichts mit Fußball zu tun."

Siebert erklärt sich: "Für uns ist es keine Tätlichkeit"

Auch Schiedsrichter Siebert meldete sich nach dem Spiel zu Wort - und verteidigte seine Entscheidung, es bei Gelb zu belassen. "Natürlich musste ich den Videoschiedsrichter sofort informieren, dass Otavio eine Kratzwunde am Hals hat. Die Kratzwunde resultiert aber daher, dass der Mitspieler von Otavio, Wimmer, die Hand (von Gouweleeuw, Anm. d. Red.) ganz ruckartig wegzieht. Dadurch entsteht die Kratzbewegung. Das hat den VAR animiert zu sagen, es ist keine Tätlichkeit. Er hat lediglich die Hand an den Hals angelegt. Wenn das für manche Leute schon Rot ist, dann nehme ich diese Kritik an. Für uns ist es keine Tätlichkeit."

Wenig überraschend fällte der beschuldigte Gouweleeuw ein ähnliches Urteil: "Ich halte ihn von hinten, meiner Meinung nach ist es kein Rot", so der 31-Jährige.