Siebert: "Wir haben das Ganze in der eigenen Hand"

Das Ergebnis war beileibe nicht optimal. Aber das 0:0 der deutschen U 21 im EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo soll keine Langzeitwirkung haben. Schwerer wiegt die Kreuzbandverletzung, die sich der Kieler Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel zugezogen hat.

Jamil Siebert und Jonas Urbig machten aus ihrer Einschätzung zu den Ereignissen vom Freitagabend kein Geheiminis. "Einen Tag später ist es immer noch enttäuschend", so Innenverteidiger Siebert im Rahmen einer Medienrunde am Samstagnachmittag. Und auch Torhüter Urbig, der gegen den Kosovo seine Chance erhalten hatte, sprach von "einem zähen Spiel" und davon, dass die Deutsche U 21 vor allem in der ersten Halbzeit "kein gutes Spiel" gemacht habe.

Nachhaltig unterwandern soll das nicht optimale Resultat gegen eine hingebungsvoll verteidigende Mannschaft des Kosovo das Zutrauen des Teams von Trainer Antonio di Salvo allerdings nicht. Die Zuversicht des Abwehrspielers von Fortuna Düsseldorf und des vom 1. FC Köln an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen Keepers für das kommende Qualifikations-Duell am Dienstag in Halle gegen Israel (18 Uhr, LIVE! bei kicker) speist sich auch aus dem Umstand, dass sich das DFB-Team am Freitag in Chemnitz nach der Pause zu steigern wusste. "In der 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht", sagt Urbig, "wir haben den Ball besser laufen lassen, haben schneller gespielt und uns Torchancen erspielt." Leider, so der Torhüter weiter, "haben wir es nicht geschafft, das Spiel mit einem dreckigen Tor zu entscheiden."

"Wir brauchen eine gute Kontrolle"

Gegen Israel soll indes auf jeden Fall wieder getroffen werden. Und natürlich gewonnen. Schon allein deshalb, um in der Qualifikations-Gruppe D zur Europameisterschaft im Duell um die Tabellenspitze und die direkte Qualifikation für das Turnier 2025 in der Slowakei mit Tabellenführer Polen - der hat ein Spiel und zwei Punkte mehr - Schritt zu halten. "Wir haben das Ganze in der eigenen Hand", betont Siebert mit Blick auf noch fünf ausstehende Gruppenspiele inklusive einer Partie in Polen (das Hinspiel am 21. November 2023 gewann di Salvos Team übrigens 3:1). "Am Dienstag haben wir eine neue Chance, uns zu beweisen." Er selbst, so Siebert weiter, denke nicht so sehr darüber nach, wie die Perspektiven in der Qualifikation seien, "sondern nur an das nächste Spiel". Das beschert der deutschen U 21 allerdings nach Ansicht von Urbig "einen Gegner, der uns herausfordert. Wir brauchen eine gute Kontrolle."

Der 20 Jahre alte Torhüter wird dann wieder seinem Kollegen Noah Atubolu vom SC Freiburg den Vortritt lassen müssen, die etatmäßige Nummer 1 wird gegen Israel ins Tor zurückkehren. Verzichten muss die Deutsche U 21 derweil auf Colin Kleine-Bekel (21). Der 1,92 Meter lange Innenverteidiger von Holstein Kiel zog sich gegen den Kosovo in der 26. Minute in einem Zweikampf mit dem kosovarischen Stürmer Fatjon Bunjaku eine Kreuzbandverletzung zu und wird längere Zeit ausfallen. Für ihn kam gegen den Kosovo Siebert zum Zug, der auch gegen Israel die erste Option ist. Als weiterer Kandidat für die Innenverteidigung steht noch Linus Gechter von Hertha BSC bereit, der gegen den Kosovo nicht zum Spieltags-Aufgebot gehörte.