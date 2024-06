Siebert kehrt in seine Heimatstadt zurück

David Siebert schließt sich dem Regionalliga-Aufsteiger FC Gießen an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lief in der vergangenen Saison für Hessenligist FSV 1926 Fernwald auf und sammelte in 32 Spielen 19 Scorerpunkte (sieben Tore, zwölf Vorlagen). Von 2015 bis 2020 spielte er in der Jugend von Eintracht Frankfurt und wechselte mit 19 Jahren in die Regionalliga Bayern zum 1. FC Nürnberg II. "Als gebürtiger Gießener ist es für mich etwas Besonderes, in meiner Heimatstadt Regionalliga spielen zu dürfen. Besonders auf die Heimspiele im Waldstadion, vor meiner Familie und Freunden, freue ich mich extrem", erklärt der Neuzugang.