Siebenkampf: Neugebauer bricht Hallen-Bestleistung von Busemann

Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat sich die nächste deutsche Bestmarke geholt - diesmal in der Halle.

Leo Neugebauer feiert bei den USA Indoor Championships in Boston. IMAGO/USA TODAY Network

Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat die 22 Jahre alte nationale Hallen-Bestmarke von Frank Busemann im Siebenkampf gesteigert. Bei den College-Meisterschaften in Boston erreichte der in Texas studierende Neugebauer am Freitag und Samstag 6347 Punkte. Der Olympia-Zweite Busemann hatte im Februar 2002 6291 Zähler gesammelt.

"Dass ich jetzt auch den Hallenrekord habe, ist einfach fantastisch. Ich wusste nach dem letzten Wettkampf, dass ich ihn erreichen kann", sagte Neugebauer. Bei Sport1 ergänzte er: "Ich bin super happy, diesen Wettkampf gewonnen und den deutschen Rekord gebrochen zu haben. Dass ich ihn jetzt indoor und outdoor habe, bedeutet mir sehr viel."

Im vorigen Jahr hatte Neugebauer im Zehnkampf den deutschen Rekord von Jürgen Hingsen gesteigert, bei der folgenden WM belegte der 23-Jährige vom VfB Stuttgart Platz fünf. Neugebauer gehört zu den deutschen Leichtathletik-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Bei den Europameisterschaften Anfang Juni in Rom wird er nicht starten.