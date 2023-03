Sieben Tage, neun Punkte: Saarbrücken-Keeper Batz mahnt zur Demut

Der 1. FC Saarbrücken hat die englische Woche mit der maximalen Ausbeute und ohne Gegentor abgeschlossen. Torwart Daniel Batz sieht die Mannschaft auf dem richtigen Weg, mahnt aber dennoch.

Der 1. FC Saarbrücken hat die perfekte englische Woche in der 3. Liga hingelegt. Auf ein 2:0 beim SV Wehen Wiesbaden und ein 5:0 gegen die SpVgg Bayreuth folgte zum Abschluss ein 3:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen.

"Ich glaube, wir hatten einfach einen richtig guten Start in die Partie, wie es gegen Wiesbaden und Bayreuth schon der Fall war", freute sich FCS-Coach Rüdiger Ziehl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen RWE. "Die Mannschaft war hellwach, griffig und hat die entscheidenden Momente für sich entschieden."

Dennoch habe seine Mannschaft auch "leiden müssen". Besonders bei Freistößen, Ecken und langen Einwürfen der Essener "kann immer was passieren". Doch die Defensive hielt erneut stand. Ziehl sah seinem Team "diesen unbedingten Willen an, zu Null zu spielen". "Das ist der Weg, um erfolgreich zu sein."

Batz: "Müssen immer am Anschlag arbeiten"

Großen Anteil an der dritten weißen Weste in Serie hatte auch Torwart Daniel Batz. Der Schlussmann rettete in der Anfangsphase gegen Oguzhan Kefkir aus kürzester Distanz und blieb so zum zwölften Mal in der Saison ohne Gegentreffer. Kein Torwart hielt häufiger die Null. Doch auch mit der guten Ausgangslage im Aufstiegsrennen und einer englischen Woche mit neun Punkten und 10:0 Toren im Rücken will der Keeper Ruhe bewahren.

"Es geht nur um Demut. Wir müssen immer am Anschlag arbeiten, um erfolgreich zu sein und unsere Qualität auf den Platz zu bringen", mahnte Batz bei "MagentaSport". Den schwachen Start in das Fußballjahr 2023 scheint der FCS jedenfalls abgeschüttelt zu haben. Vor der englischen Woche gab es in acht Spielen noch sechs Niederlagen.

"Wir wussten auch, dass wieder eine andere Phase kommt und haben uns, als es punktetechnisch nicht so lief, nicht zerfleischt, sondern sind zusammengeblieben als Mannschaft. Das zeichnet uns aus", betonte der 32-Jährige, der den eingeschlagenen Weg nun weitergehen will.

In der Liga geht es für den FCS am komenden Spieltag erst montags (19 Uhr) zum SC Freiburg II. Zuvor steht am Mittwoch (18.30 Uhr) das Viertelfinale im Landespokal gegen Verbandsligist Preußen Merchweiler an.