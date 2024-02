Sieben Tage Handball (im TV) ohne Pause

EHF European League, EHF Champions League sowie 1. und 2. Bundesliga bei den Männern und Frauen: Sieben Tage lang können die Handball-Fans sich jeden Tag über (mindestens) eine Übertragung freuen.

Kamera auf den Rekordmeister: Der THW Kiel ist am Mittwoch in der Königsklasse gefordert. Sascha Klahn

Zwischen dem 13. und dem 20. Februar ist an jedem Tag Handball angesagt, denn die Saison 2023/2024 tritt allmählich in die heiße Phase ein. Ein weiteres Anzeichen dafür ist der Beginn der Hauptrunde in der European League der Männer am Dienstag. In einer Woche kommt es dort zu einem Bundesligaduell.

Am Mittwoch und Donnerstag wird die Champions League mit dem 11. Spieltag der Gruppenphase fortgesetzt. Am Donnerstag sind auch zwei Bundesligaspiele im Programm und am Freitag folgt die erste Dyn-Konferenz aus erster und zweiter Liga des Jahres 2024 - mit einem frühen und zwei späten HBL1-Spielen.

Am Wochenende sind dann, Melsungen spielt am Freitag, die vier weiteren HBL-Topteams im Meisterrennen gefordert. Und auch die Spitzenklubs der HBL2 wollen im Kampf um den Aufstieg weitere Zähler erringen. Das Wochenende hat es also, obwohl es wenige Spiele sind, in sich - und am Montag wird weitergespielt.

Bei den Frauen beginnt das Programm am morgigen Mittwoch mit drei Partien. Am Freitag zeigt Eurosport ein Spiel live. Am Samstag ist zwischen 16 Uhr und 21 Uhr volles Programm. Unsere Vorschau mit dem European League-Spiel des Thüringer HC, dem einzigen deutschen Klub, der am Sonntag im Einsatz ist.

Derzeit wirft die Gala der German Handball Awards 2023 ihre Schatten voraus. Die Wahl der Nominierten läuft seit dem 1. Februar. Dyn überträgt die Gala am 11. März live aus dem Sendestudio. Die beteiligten Medien freuen sich über die zahlreiche Beteiligung der Fans am Voting.

Handball-Programm Frauen

Dyn überträgt alle Spiele bis auf die 2. Liga, die exklusiv bei Sportdeutschland zu sehen ist. Spiele der EHF-Wettbewerbe laufen auch bei DAZN. Eurosport zeigt einzelne HBF1-Spiele im Free-TV.

Mittwoch, 14. Februar: Drei Mittwochsspiele

Um 19:00 Uhr steht zunächst eine Partie des 12. Spieltags der HBF1 an, die SG BBM Bietigheim empfängt die Bad Wildungen Vipers. Vom 14. Spieltag steht noch das Spiel des TSV Bayer 04 Leverkusen gegen den Thüringer HC aus, das zeitgleich angepfiffen wird.

Um 19:30 Uhr empfängt die HSG Bensheim/Auerbach den VfL Oldenburg.

Freitag, 16. Februar: Topspiel im Free-TV

Um 19:00 Uhr zeigt Eurosport, parallel zu den Bezahlangeboten von Dyn und Sportdeutschland, das Topspiel der HSG Blomberg-Lippe gegen Borussia Dortmund live im frei empfanbaren Fernsehen.

Um 20:00 Uhr ist am Freitagabend ein Zweitligaspiel angesetzt. In einem Schwabenderby empfängt der VfL Waiblingen den Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen.

Samstag, 17. Februar: Europäischer Handball und Bundesliga

Um 16:00 Uhr beginnt das Samstagsprogramm mit dem finalen Heimspiel der SG BBM Bietigheim in der Champions League-Gruppenphase. Zu Gast ist WHC Buducnost aus Montenegro.

Um 17:30 Uhr wird in der HBF2 gespielt, beim Heimspiel des TuS Lintfort gegen den HC Rödertal empfängt der Tabellenvierte den Zweiten.

Um 18:00 Uhr folgt das Auswärtsspiel in der European League der HSG Bensheim/Auerbach, die bei CS Gloria in Bistri?a, Rumänien antritt.

Um 18:30 Uhr ist in der ersten Liga der HSV Solingen-Gräfrath gegen die SV Union Halle-Neustadt gefordert. Ebenfalls um 18:30 Uhr sind zwei Begegnungen in der zweiten Liga angesetzt. Der SV Werder Bremen empfängt dabei den HC Leipzig, parallen treten der TSV Nord Harrislee und HCD Gröbenzell an.

Um 19:00 Uhr sind das Erstligaspiel der HSG Bad Wildungen gegen den Buxtehuder SV und das Zweitligaspiel der HL Buchholz-Rosengarten gegen den ESV Regensburg im Programm.

Um 19:30 Uhr sind weitere Partien auf dem Tapet. Die TuS Metzingen trifft auf den BSV Sachsen Zwickau. Zeitgleich ist im HBF-Unterhaus der 1. FSV Mainz 05 gegen die Kurpfalz Bärenfavorisiert. Diese Rollenverteilung gilt auch für das Baden-Württemberg-Duell der TG Nürtingen gegen die HSG Freiburg sowie, wenn ebenfalls um 19:30 Uhr, die Füchse Berlin auf die SG 09 Kirchhof treffen.

Sonntag, 18. Februar: Nur ein Spiel

Im einzigen Sonntagsspiel um 14:00 Uhr empfängt der Thüringer HC in der EHF European League den Tabellenletzten aus Zagreb.

Handball-Programm Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der nationalen Ligen, des DHB-Pokals sowie der beiden europäischen Spitzenwettbewerbe Champions League und European League gesichert. Einzelne Partien werden von ARD-Sendern übertragen.

Dienstag, 13. Februar: European League kommt aus der EM-Pause

Um 18:45 Uhr ist die TSV Hannover-Burgdorf einer der ersten Klubs, die nach der EM-Pause in der Hauptrunde der European League wieder zum Ball greifen. Zu Gast ist der HBC Nantes aus Frankreich.

Ebenfalls um 18:45 Uhr spielen die Füchse Berlin. Sie reisen nach dem Bundesligaspiel am Sonntagabend zum HC Constanta nach Rumänien.

Um 20:45 Uhr sind die Rhein-Neckar Löwen bei Górnik Zabrze in Polen gefordert. Als einziges Bundesligateam, das nach dem vergangenen Sonntag am Dienstag gleich wieder spielt und dabei nicht reisen muss, ist die SG Flensburg-Handewitt. Um 20:45 Uhr haben die Schleswig-Holsteiner ihr Heimspiel gegen den dänischen Lokalrivalen Bjerringbro-Silkeborg.

Mittwoch, 14. Februar: EM-Pause der Champions League endet

Für das einzige Mittwochsspiel deutscher Teams ist der THW Kiel zum polnischen Topteam KS Kielce gereist. Die "Zebras" führen die Gruppe A an, der Gegner ist Tabellendritter.

Donnerstag, 15. Februar: Mittelfeldduell und weiteres Topspiel

Frisch Auf Göppingen empfängt am Donnerstag um 19:00 Uhr den ThSV Eisenach. Zeitgleich tritt die HSG Wetzlar gegen den HBW Balingen-Weilstetten an.

Um 20:45 Uhr ist der SC Magdeburg in der Königsklasse gegen Wisla Plock gefordert. Die Sieben von der Börde in der Gruppe B zweiter hinter Barça. Plock ist mit dem FC Porto punktgleich und Tabellensechster, steht also unter Erfolgsdruck.

Freitag, 16. Februar: Erste Dyn-Konferenz 2024

Um 19:00 Uhr beginnt der Freitag mit dem Erstliga-Heimspiel des HC Erlangen gegen den HSV Hamburg. Beide Teams wollen punkten, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Um 19:00 Uhr wird auch ein Zweitligaduell angepfiffen, ein "Ostduell". Der 1. VfL Potsdam empfängt den Dessau-Roßlauer HV. Die Rollen dürften allerdings klar verteilt sein, denn der Spitzenreiter fordert den Drittletzten.

Um 19:30 Uhr spielt der Potsdam-Verfolger ASV Hamm-Westfalen auf den abstiegsbedrohten TSV GWD Minden. Im Duell des VfL Eintracht Hagen gegen den TV Großwallstadt sind beide Teams im sicheren Bereich der Tabelle.

Um 20:00 Uhr wird sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga gespielt. Zeitgleich stehen sich dabei die MT Melsungen und der Bergische HC sowie der TSV Bayer Dormagen gegen den HSC Coburg gegenüber.

Samstag, 17. Februar: Übersichtliches Programm

Um 18:00 Uhr wird der 21. Spieltag der 2. Liga fortgesetzt. Der Tabellenachte HSG Nordhorn-Lingen trifft auf die SG BBM Bietigheim, die gemeinsam mit Potsdam und Hamm um den Aufstieg kämpft.

Um 19:00 Uhr geht das Programm in der 1. Liga am 22. Spieltag weiter. Co-Spitzenreiter Füchse Berlin empfängt den TBV Lemgo.

Um 19:30 Uhr ist ein Zweitligaspiel angesetzt. Der VfL Lübeck-Schwartau trifft auf den Vorletzten EHV Aue. Ein 20:30 Uhr-Spiel gibt es diesmal nicht.

Sonntag, 18. Februar: Welt TV mit Löwen-Heimspiel

Um 15:00 Uhr sind bei Welt TV und Dyn die Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt gefordert.

Um 16:30 Uhr geht das Handball-Programm nahtlos weiter. Der SC Magdeburgreist zur TSV Hannover-Burgdorf, der THW Kiel tritt gegen den TVB 1898 Stuttgartan.

Um 17:00 Uhr startet die HBL2 in den Handball-Sonntag. Die Eulen Ludwigshafenempfangen den TuS N-Lübbecke und der TuSEM Essen den HC Elbflorenz Dresden. Damit endet der Handball-Sonntag diesmal vor der ARD-Sportschau, die ab 18:30 Uhr voraussichtlich auf das 15-Uhr-Spiel der HBL blickt.

Montag, 19. Februar: Je ein Spiel in HBL1 und HBL2

Um 19:00 Uhr empfängt der VfL Gummersbach am Montag den HC Leipzig.

In der HBL2 begegnen sich um 19:30 Uhr der TV Hüttenberg und der TuS Vinnhorst.

Dienstag, 20. Februar: Zweiter Hauptrundenspieltag der European League

Um 18:45 Uhr tritt die SG Flensburg-Handewitt beim RK Vojvodina in Novi Sad in Serbien an. Zeitgleich haben die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen Sporting CP Lisboa.

Um 20:45 Uhr bestreiten die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorfeinen internationalen Wettkampf, denn sie sind beide in der Gruppe I der Hauptrunde. Die vier Gruppensieger der Hauptrunde qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Der zweite Viertelfinalist wird in Playoffs zwischen den Tabellenzweiten und den Dritten an den beiden Dienstagen vor und nach dem Osterfest ermittelt.

Handball-Programm Österreich

Laut hla.at sind zwischen dem 11. und dem 23. Februar keine Liveübertragungen geplant. Allerdings zeigt ORF Sport+ am Samstag, 17. Februar um 19:30 Uhr das EHF-Cup-Achtelfinal-Rückspiel zwischen UHK Krems und Bregenz Handball live. Außerdem kann man am 16. und 17. Februar mehrere Partien des ÖHB-Cup im Livestream verfolgen.