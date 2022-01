Sieben Super-Bowl-Siege sind genug: NFL-Legende Tom Brady tritt zurück

In all den Jahren war oft über das mögliche Karriereende von Tom Brady spekuliert worden - doch immer wieder hatte der nimmermüde Quarterback überrascht. Nun aber zog "TB12" wirklich den Schlussstrich. Fast exakt 20 Jahre nach seinem ersten ganz großen NFL-Moment geht der siebenmalige Super-Bowl-Sieger in den Football-Ruhestand.

Einer der erfolgreichsten Sportler der Weltgeschichte tritt ab und hinterlässt zwangsläufig eine große Lücke: Thomas Edward Patrick Brady, besser bekannt einfach nur als Tom Brady, hat tatsächlich einen Schlussstrich unter seine 22-jährige Bilderbuchkarriere gezogen. Das berichtet unter anderem ESPN-Insider Adam Schefter sowie weitere US-amerikanische Quellen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Den Berichten zufolge spielen mehrere Punkte in die Entscheidung des 44-Jährigen. So sollen Familie und Gesundheit die Hauptfaktoren für den Rücktritt sein. Eine kleinere Rolle soll stehen, dass die Buccaneers vor einem personellen Umbruch stehen. Tampa Bay wollte Brady zum Weitermachen überreden, habe die Entscheidung des Spielmachers aber letztlich akzeptiert.

Fast 20 Jahre nach dem ersten Super Bowl

Der 1977 in San Mateo (Kalifornien) auf die Welt gekommene Football-Fanatiker, der mit seinem Vater oft Spiele der 49ers unter seinem Vorbild Joe Montana (vier Super-Bowl-Siege) besucht hatte, soll den Berichten zufolge seine lange Karriere beenden. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 30. Januar 2002 war der junge "TB12" von Patriots-Trainerlegende Bill Belichick (noch immer im Amt) einst als Starting Quarterback für Super Bowl XXXVI (36) gegen die damaligen St. Louis Rams auserkoren worden.

Damit hatte sich der junge Spielmacher, der einst im Draft 2000 erst in der 6. Runde und an 199. Stelle gezogen worden war, also in der Tat nicht nur zu einem gestandenen Ersatzmann hervorgearbeitet, sondern zugleich den eigentlich gesetzten sowie weitaus erfahreneren Drew Bledsoe verdrängt. Jener Bledsoe, einst First Overall Pick im Jahr 1993, war zwar erfolgreich im vorhergegangenen AFC-Finale für einen humpelnden Brady eingesprungen, sein "Schüler" hatte sich da aber schon längst emporgeschwungen (Bledsoe selbst wechselte im Anschluss zu den Bills).

Der Rest ist NFL-Geschichte: Brady gewann jenes Finale 20:17 gegen die Rams, gab seinen Posten bei den Pats nie mehr ab, blieb New England vielmehr bis 2019 treu - und sammelte zusammen mit Head Coach Belichick noch fünf weitere Ringe ein. Im Anschluss, als bereits intensiv von US-Medien und Experten von einem Karriereende gesprochen worden war, wechselte der Routinier sogar noch das Team. Er schloss sich den Buccaneers an und gewann direkt wieder den Super Bowl, seinen siebten und letzten (31:9 gegen die Chiefs).

Ehefrau Bündchen: "Football ist ein aggressiver Sport"

Mit Nummer 8 sollte es schließlich in diesem Jahr, in dieser Saison nichts mehr werden, obwohl Brady in der Regular Season der statistisch erfolgreichste Quarterback war (Bestwerte bei Touchdowns mit 43, bei erfolgreichen Pässen mit 485 - NFL-Rekord - und bei geworfenen Yards mit 5316). Beim Play-off-Duell mit den Rams legte er sogar noch eine verrückte Aufholgjagd aufs Parkett - ohne Erfolg am Ende (27:30).

Direkt im Anschluss entflammten sie dann, die neuen Gerüchte, die Brady selbst mit folgender Aussage fütterte: Der langjährige Star-Quarterback der Patriots und Bucs, das Aushängeschild der gesamten NFL, das längst auch für humorvolle Werbespots bekannte Marketing-Gesicht wirkte plötzlich in sich gekehrt. "Ich habe da noch nicht viele Gedanken drauf verwendet, nehme es Tag für Tag", so eine seiner Aussagen über ein mögliches Karriereende. In Verbindung mit Zitaten aus von Dezember 2021 wirkte sein Mindset gar noch greifbarer: "Ich denke, ich muss einfach nach jedem Jahr schauen, wie die Situation aussieht für mich, persönlich und professionell. Meine Kinder werden nicht jünger und ich möchte sicherstellen, dass sie auch bekommen, was sie brauchen."

Und bereits in der Vergangenheit waren solche Gedanken immer mal wieder bekanntgeworden, auch von seiner Ehefrau Gisele Bündchen. Das ehemalige Topmodel und die Geschäftsfrau habe sich mit der Zeit oft Sorgen gemacht - auch bezüglich Verletzungen und potenzieller Folgeschäden bei dieser harten Sportart. In einem Interview mit "CBS" hatte Bündchen diesbezüglich mal verraten, dass ihr Mann regelmäßig mit Gehirnerschütterungen nach Hause komme: "Football ist ein aggressiver Sport. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn man das dem Körper regelmäßig antut." Bradys damalige Antwort Anfang 2018: "Ich glaube, sie will, dass ich mit dem weitermache, was ich liebe, auf mich aufpasse und trotzdem für meine Kinder und die Familie da bin, wenn ich gebraucht werde."

"Er versteht die Auswirkungen"

Ganze siebenmal an der Spitze der NFL: Tom Brady. Getty Images

Am Ende seiner 22. NFL-Spielzeit sickerte dieses Gedankengut offenbar immer mehr beim Spielmacher durch, der rein körperlich mit seinen 44 Jahren wohl immer noch top hätte mithalten können. Doch seiner Rolle als Familienvater fühlte er sich nun mehr hingezogen.

Der US-Sender "CBS" hatte bereits von mehreren Quellen aus dem engsten Umfeld von "TB12" berichtet - und diese seien auch schon länger davon überzeugt gewesen, dass sich der zukünftige Hall of Famer länger schon auf seinen Rücktritt vorbereite und in Kürze eine offizielle Erklärung abgeben würde. "Er hat großen Respekt vor dem Spiel und vor der Organisation in Tampa und allem, was sie für ihn getan hat", sagte eine dem Quarterback nahestehende, aber nicht näher genannte Quelle. "Er versteht die Auswirkungen, die diese Entscheidung auf das Team haben würde." Und er wolle nicht den künftigen Erfolg des Teams gefährden. Dennoch stehe die Familie eben an erster Stelle. "Wie auch immer er sich entscheidet, ich erwarte, dass er es bald bekannt gibt."

Dieses "bald" verwandelte sich nun eben zu diesem 29. Januar 2022. Exakt 20 Jahre nach seiner Ernennung zum Super-Bowl-Starter der Patriots und 20 Jahre nach seinem ersten von sieben großen NFL-Triumphen zog Thomas Edward Patrick Brady seinen Schlussstrich. Er hinterlässt ein Vermächtnis, das vielleicht für immer seinesgleichen suchen wird, und verlässt die National Football League mit einer Stange an Rekorden - wie etwa den meisten Yards (84.520) oder auch den meisten Touchdowns (624) aller Zeiten. Wie es nun bei den Bucs und der NFL ohne ihrer vielleicht größten Spielermarke jemals weitergeht, wird die nahe und ferne Zukunft zeigen.