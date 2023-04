Sieben Spieler müssen gehen: Meister München trennt sich auch von aus den Birken

Meister EHC Red Bull München hat nach Gesprächen mit allen Spielern erste Personalentscheidungen getroffen und trennt sich zunächst von sieben Spielern.

Wie der frischgebackene Titelträger der DEL am Sonntag mitteilte, verlassen mindestens sieben Akteure die Münchner. Darunter sind Torhüter Danny aus den Birken, seit 2015 in München, sowie die beiden Stürmer Frederik Tiffels und Justin Schütz. Auch EHC-Rekordspieler Daryl Boyle, seit 2014 für die Oberbayern am Puck, hat keinen neuen Vertrag bekommen.

Aktuell stehen 20 Akteure in der kommenden Spielzeit im Kader des viermaligen deutschen Meisters. Dazu zählen unter anderem der DEL-Spieler des Jahres Yasin Ehliz sowie Kapitän Patrick Hager.

Am Freitag hatte bereits Erfolgscoach Don Jackson seine Trainerkarriere bei den Münchnern beendet. Medienberichten zufolge wird der EHC den früheren Bundestrainer Toni Söderholm als Nachfolger verpflichten.