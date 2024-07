Sieben Rekorde, 100-Tore-Klub eröffnet: Die Sieger der "Torjägerkanone® für alle" 2023/24

3. Liga - Sarah Abu Sabbah (42 Tore)

In der 3. Liga der Frauen schrammte Sarah Abu Sabbah vom 1. FC Union Berlin nur haarscharf am Vorjahres-Rekord von Aylin Yaren (44 Tore) vorbei. Die 24-jährige Angreiferin, die mit der jordanischen U-17-Nationalmannschaft schon einmal an einer Weltmeisterschaft teilnahm, war mit 42 Toren in der Frauen Regionalliga Nordost maßgeblich am Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga beteiligt und krönte sich trotz des verpassten Rekords mit einem Riesenvorsprung von elf Toren zur besten Drittliga-Stürmerin Deutschlands. IMAGO/Matthias Koch