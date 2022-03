Sieben Niederlagen am Stück: Kölns Horrorbilanz gegen Angstgegner Hoffenheim

Der 1. FC Köln - das ist für die TSG Hoffenheim ein ganz besonderer Gegner. Allerdings ein sehr angenehmer! Die sieben jüngsten Vergleiche mit dem FC entschieden die Kraichgauer für sich, eine solche Siegesserie verbucht das Team gegen keinen anderen Verein.

Dabei kassierten die Geißböcke 25 Tore oder durchschnittlich 3,7 pro Partie, erzielten im Gegenzug selbst nur insgesamt vier Treffer. Und Anthony Modeste? Der traf noch nie gegen seinen Ex-Klub, hat also mächtig Nachholbedarf.

Immerhin gibt es auch Zahlen, die den Kölnern Mut machen: Wie der Gegner vom Sonntag holte auch der FC bereits jetzt einen Sieg mehr als in der kompletten vergangenen Saison. Ach ja, wer in Führung geht, sollte sich am Sonntag auf dieser nicht ausruhen: Hoffenheim und Köln holten nach Rückstand ligaweit die meisten Punkte. Die TSG sage und schreibe 21 Zähler, der FC immer noch satte 13.

Die Zahlen sprechen also eine deutliche Sprache für das Team von Sebastian Hoeneß. Aber: Bange machen gilt nicht! Kölns Keeper Marvin Schwäbe - der zwischen 2013 und 2015 insgesamt 40 Spiele für die zweite Mannschaft der TSG machte - sagt: "Natürlich freuen wir uns auf die Begegnung. Das sind Spiele, auf die wir hinarbeiten. Wir können beeinflussen, wohin unsere Reise zum Ende der Saison hingeht."

Schwäbe sieht kein Problem in Hübers-Ausfall: "Ich denke, da sind wir auf einem guten Stand"

Dass es in dieser Konstellation in erster Linie auf eine stabile Defensive ankommen sollte, weiß der Torhüter. Und er sieht sein Team gefestigt: "Meiner Meinung nach ist die Entwicklung durchweg positiv. Mit dem Abgang von Rafael Czichos haben wir natürlich einen Leader in der Defensive verloren. Nichtsdestotrotz können wir uns auf Timo Hübers und Luca Kilian verlassen. Aber auch auf Jeff Chabot und Bright Arrey-Mbi können wir aufbauen. Da gibt es keinen Leistungsabfall." Gut so, Timo Hübers wird wohl ausfallen, der Abwehrchef ist erkrankt, für ihn wird Neuzugang Chabot links innen verteidigen.

Hübers Rolle definierte sich in den vergangenen Wochen auch darüber, dass der Ex-Hannoveraner sie sehr lautstark interpretierte. Wie nach dem Czichos-Abgang in der Winterpause sieht Schwäbe auch jetzt kein großes Problem auf sich zukommen: "Ich denke, da sind wir auf einem guten Stand." Die Kommunikation in der Abwehr verliefe ohne Probleme: "Wir haben keine Sorge, dass es bei einem Wechsel zu Komplikationen kommt."