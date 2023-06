Sieben Minuten nach Entlassung: Gonzalez verlängert in Cadiz

Sergio Gonzalez hat seinen Vertrag als Trainer beim spanischen Erstligisten FC Cadiz verlängert. Wenige Minuten zuvor wurde jedoch seine Entlassung verkündet.

Gegen 11.30 Uhr meldete sich Cadiz-Präsident Manuel Vizcaino auf dem Twitter-Kanal des spanischen Erstligisten zu Wort. In einem 22 Sekunden kurzen Video berichtete der Klub-Boss mit ernster Miene, dass sich der Verein von seinem Trainer trennen werde. "Angesichts der Spekulationen, die es in den letzten Tagen gab, muss ich bestätigen, dass Sergio Gonzalez und sein Trainerstab in der nächsten Saison nicht bei Cadiz sein werden", lautete die Botschaft von Vizcaino.

Der Präsident hoffte auf Verständnis der Fans und kündigte zudem an, dass der Verein "später entsprechend informieren" werde. Sieben Minuten darauf folgte auf selbigem Twitter-Kanal ein 13-Sekunden-Video, in dem Coach Gonzalez nach mehrfachem Klingeln die Tür öffnet und lächelnd verkündet: "Bleibt ruhig, das Beste kommt noch."

Vizcaino bestätigt Vertragsverlängerung

Es folgte die Grafik mit der offiziellen Verkündung, dass Gonzalez' Vertrag bis 2025 verlängert wurde. Unter diesem Post meldete sich auch Vizcaino nochmal zu Wort und bestätigte, dass Gonzalez um zwei weitere Jahre verlängert habe und man weiter zusammen wachsen werde.

Gonzalez ist seit Januar 2022 Trainer in Cadiz und schaffte in den vergangenen beiden Spielzeiten den Klassenerhalt mit den Andalusiern. In der abgelaufenen Saison musste das Team des ehemaligen spanischen Nationalspielers bis zum letzten Spieltag zittern, ein 1:1 bei Absteiger Elche genügte Cadiz am Ende aber für Platz 14 und den damit gesicherten Verbleib in La Liga.