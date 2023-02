Sieben da, fast sechs weg: Was es mit Augsburgs Transfer-Flut auf sich hat

Nur ein Klub war auf dem Winter-Transfermarkt je aktiver als der FC Augsburg in diesem Jahr. Die Gründe für den Mini-Umbruch mitten in der Saison.

Lachend erzählte Stefan Reuter neulich nach dem Trainingslager des FC Augsburg eine Geschichte, auch wenn die Botschaft durchaus ernstgemeint war. "Komm erst wieder, wenn du beide sicher hast!"

Gesagt hatte Reuter, Geschäftsführer Sport, diese Worte seinem engsten Kollegen Michael Ströll, Geschäftsführer Finanzen. Ströll sollte kurzerhand das Trainingslager in Spanien verlassen, um nach Kroatien zu fliegen und zwei Spieler mit nach Augsburg zu bringen.

Er erfüllte den Auftrag, binnen weniger Stunden vermeldete der FCA die Verpflichtung des 20-jährigen Stürmers Dion Beljo von NK Osijek und den Transfer des 22-jährigen Außenverteidigers David Colina von Hajduk Split. 3 Millionen Euro kostete Beljo, 300.000 Colina. Für Arne Engels, den ersten Neuzugang des Winters, hatte sich Brügge zuvor rund 100.000 Euro überweisen lassen.

Drei Neue, 3,4 Millionen Euro. Reicht für einen Januar? "Ausschließen soll man ja nichts", sagte Reuter mit einem Schmunzeln und log nicht. Im Gegenteil: Er hatte gerade erst losgelegt.

Sieben Neue für rund vier Millionen Euro

Auf Engels, Colina und Beljo folgten bis zur Schließung des Transferfensters noch Irvin Cardona (25, Angreifer, Stade Brest, 500.000 Euro), Kelvin Yeboah (22, Angreifer, CFC Genua, ablösefreie Leihe mit Kaufoption) und zu guter Letzt Nathanael Mbuku (20, Außenbahn off., Stade Reims, ablösefrei) sowie Renato Veiga (19, Mittelfeld def., Sporting B, 200.000 Euro Leihgebühr mit Kaufoption). Macht sieben Neue für rund vier Millionen Euro.

Möglich machte diese Investitionen unter anderem Carlos Gruezo, der nach dem WM-Ausscheiden mit Ecuador nach Augsburg zurückgekehrt war und um einen Vereinswechsel gebeten hatte. Der FCA verhandelte die Ablöse für die San Jose Earthquakes letztlich von 2,2 auf 3 Millionen Euro hoch. Darüber hinaus gingen leihweise Lukas Petkov (Fürth), Raphael Framberger (Sandhausen) und Frederik Winther (Bröndby) für rund 300.000 Euro. Und Florian Niederlechner wechselte für etwa 400.000 Euro fest zu Hertha BSC.

Cordova für zwei Millionen Euro in die MLS?

Wie der kicker erfuhr, soll Sergio Cordova in den kommenden Tagen noch in die MLS zurückkehren und weitere zwei Millionen Euro einbringen. Macht in der Summe - mögliche Boni bei Beljo und Co. eingeplant - einen Überschuss von etwa einer Million Euro.

Ein Mini-Umbruch mitten in der Saison? Nur Schalke holte einst unter Felix Magath im Winter 2009/10 mehr Spieler (8) als der FCA in diesem Jahr. In den vergangenen fünf Januar-Wechselperioden hat Augsburg zusammengerechnet nicht so viele Spieler verpflichtet wie jetzt. Obwohl im vergangenen Jahr immerhin Ricardo Pepi für 16 Millionen Euro vom FC Dallas kam. Ein bislang sehr teures Missverständnis.

Nun will der FCA einen neuen Weg einschlagen. Im Durchschnitt sind die sieben Neuzugänge zwar gerade mal 21 Jahre alt, doch einzig Engels - der bisherige Senkrechtstarter - und Veiga verfügten vorher über keine Profi-Erfahrung. Colina kam in Kroatien auf fast 100 Erstligaspiele, Mbuku, gerade mal 20 Jahre jung, immerhin schon auf satte 80 Ligue-1-Einsätze. Weil der pfeilschnelle Außenbahnspieler seinen Vertrag in Reims nicht verlängern wollte, schlugen die Augsburger schon ein halbes Jahr vorher ablösefrei zu.

Engels glänzt als mutiger Sechser

Sowohl Mbuku als auch Colina oder Engels trauen die Verantwortlichen einen sofortigen "Impact" zu, Engels hat ihn in den bisherigen drei Ligaspielen bereits eindrucksvoll nachgewiesen. Der junge Belgier, eigentlich als Rechtsaußen geholt, glänzte als spielstarker und mutiger Sechser neben Elvis Rexhbecaj.

Das Augsburger Spiel soll schneller und attraktiver werden

Die Transferflut ist zum einen ein Strategiewechsel. Weg von eher statischen Spielern wie Finnbogason oder Niederlechner, hinzu mehr dynamischen und spielstärkeren Typen wie Berisha oder Dorsch. Das Augsburger Spiel soll schneller und attraktiver werden.

Der neue Weg, Spieler mit Wiederverkaufswert zu holen, ist zum anderen aber auch eine Reaktion auf die erste Saisonhälfte. Immer wieder waren Spieler gesperrt oder verletzt ausgefallen. Alleine im ersten Spiel des neuen Jahres in Dortmund (3:4) erwischte es schon wieder Ruben Vargas und Cardona. Und am Freitag gegen Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlt mit Ermedin Demirovic bereits zum sechsten Mal ein Spieler gelbgesperrt.

Maaßens Wünsche wurden erfüllt

Mit Yeboah, Beljo und Mbuku bieten sich Trainer Enrico Maaßen alleine in der Offensive nun zahlreiche Alternativen. Der Trainer hatte sich bereits im Sommer mehr Verstärkung gewünscht und nun viele Wünsche erfüllt bekommen. Jetzt liegt es auch an ihm, aus einem erneuerten Kader mindestens den Klassenerhalt rauszuholen.