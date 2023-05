Sieben BVB-Profis waren schon mal Meister - Süle winkt eine Rarität

Seit 2012 war Borussia Dortmund nicht mehr Meister. Trotzdem kennen einige Spieler im Kader das Gefühl bereits.

Wer schon Deutscher Meister war, bevor der FC Bayern seine Zehn-Titel-Serie startete, und immer noch in der Bundesliga spielt, muss zwangsläufig ein Routinier sein. 34 Jahre alt ist Mats Hummels inzwischen. Er ist der Einzige im Kader von Borussia Dortmund, der dabei war, als die Schale letztmals nicht nach München ging - aber nur einer von sieben BVB-Profis, die schon mal eine Meisterschaft feierten.

Hummels erlebte das Gefühl nach dem Dortmunder Doppelpack 2010/11 und 2011/12 noch drei weitere Mal, nachdem er 2016 zum FC Bayern gewechselt war (2016/17, 2017/18, 2018/19). Bei den letzten beiden Titeln war auch schon Niklas Süle an seiner Seite, der ebenfalls bereits fünfmal die Schale hochrecken durfte: nach 2017/18 und 2018/19 auch noch in den folgenden drei Jahren in München, als Hummels schon wieder in Dortmund spielte.

Wird der BVB Meister, hat nur Süle den Titel verteidigt

Sollte der BVB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen Matchball gegen den 1. FSV Mainz 05 verwandeln, wäre Süle der einzige Bundesliga-Profi, der den Meistertitel verteidigt hat. Er war vor der Saison ablösefrei vom FC Bayern gekommen, dessen Bosse nicht unbedingt traurig waren, ihn zu verlieren. Überhaupt gab es erst einen Spieler in der Liga-Geschichte, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mit zwei unterschiedlichen Klubs die Schale holte: Der Österreicher August Starek jubelte 1968 mit Nürnberg, 1969 mit Bayern.

Emre Can war als Bundesliga-Debütant Teil der Bayern-Mannschaft, die 2012/13 gegen den BVB zurückschlug und jenes Meister-Abo startete, dem nun das Ende droht. Später feierte er mit Juventus Turin zwei weitere nationale Meisterschaften (2018/19, 2019/20).

Die vier anderen aktuellen BVB-Profis, die schon mal eine Profiliga-Saison auf dem ersten Platz beendeten, erlebten das ausschließlich im Ausland: Karim Adeyemi kam im Sommer nach drei österreichischen Meistertiteln in Serie von RB Salzburg, Sebastien Haller nach zwei Eredivisie-Titeln von Ajax Amsterdam. Thomas Meunier schaffte unmittelbar vor seinem BVB-Wechsel 2020 in der Ligue 1 mit Paris St. Germain einen Titel-Hattrick, Donyell Malen war 2017/18 mit der PSV Eindhoven erfolgreich.

Alle anderen im Dortmunder Aufgebot können am Samstag erstmals Meister werden - genau wie ihr Trainer Edin Terzic.