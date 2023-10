Sieben auf einen Streich: In Barcelona wachsen die Sorgen

Das prestigeträchtige Heimspiel gegen Real Madrid in zwei Wochen sollte der FC Barcelona besser nicht verlieren. Hinter sieben potenziellen Stammspielern stehen aktuell vor dem Clasico aber Fragezeichen.

Mission Titelverteidigung hat einen Dämpfer bekommen. Durch das 2:2 bei Kellerkind Granada vergangene Woche fiel der FC Barcelona drei Punkte hinter Real Madrid zurück, das die Katalanen in zwei Wochen aber zum Clasico empfangen. Die Lücke könnte eigenmächtig geschlossen werden. Also alles halb so wild?

Auf dem Punktekonto ja. Auf dem Spielberichtsbogen aktuell nicht. Barça durchlebt eine waschechte Verletzungsmisere, die Leistenbeschwerden von Alejandro Balde im Kreise der spanischen Nationalmannschaft machen den Linksverteidiger bereits zu Nummer sieben im Bunde.

Der FCB sorgt sich derzeit auch um Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal, Jules Koundé und Torschützenkönig Robert Lewandowski. Theoretisch ist das siebenmal Startelf. Auf Seiten der Königlichen gibt es mit Thibaut Courtois und Eder Militao zwei Langzeitverletzte - weil auch David Alaba derzeit angeschlagen ist, haben sie ein Innenverteidigerproblem. Zuletzt musste Aurelien Tchouameni dort aushelfen.

Seine verflixten Sieben will Trainer Xavi laut "Marca" im Hinblick auf den Clasico Stück für Stück wieder eingewöhnen, dabei aber auch nichts überstürzen. Ohnehin sind die Blessuren der Barça-Akteure unterschiedlicher Natur. Sie lassen sich, so schreibt die spanische Tageszeitung, aktuell in drei verschiedene Kategorien einordnen.

Pedri und Lamine Yamal sollten schon nach der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, das Duo dürfte sogar für das Liga-Heimspiel gegen den Athletic Club aus Bilbao am 22. Oktober wieder zur Verfügung stehen. Raphinha und Lewandowski müssen sich diese Partie wohl abschminken, können dafür aber den prestigeträchtigen Clasico ins Visier nehmen, für den de Jong und Koundé bereits als sichere Ausfälle gelten. Bei Balde ist eine genaue Diagnose noch abzuwarten.