Sieben Abgänge bei Wiesbaden

Einen Tag nach dem bitteren Abstieg in die 3. Liga hat der SV Wehen Wiesbaden die Trennung von sieben Spielern bekanntgegeben. Neben den beiden Leihgaben Lasse Günther (21, FC Augsburg) und Hyun-Ju Lee (21, FC Bayern II), die zu ihren Stammvereinen zurückkehren, werden auch die auslaufenden Verträge mit John Iredale (24), Kianz Froese (28), Julius Kade (25), Keanan Bennetts (25) und Robin Heußer (26) nicht verlängert. Letzterer stand in der abgelaufenen Saison in jedem Ligaspiel in der Startelf.