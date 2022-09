Siebatcheu, Leite und Baumgartl dabei - Doekhi fällt aus

Union Berlin will seine Serie ungeschlagener Bundesligaspiele in Köln fortsetzen. Die Personallage hat sich insgesamt verbessert.

Am Samstagnachmittag versammelten sich einige Anhänger im fast verwaisten Stadion An der Alten Försterei, um an einer Führung durch das "Epizentrum" des 1. FC Union Berlin teilzunehmen.

Die Besucher bekamen noch vor ihrem Rundgang praktisch gratis auch noch die Spieler und Trainer zu Gesicht, die sich auf dem Weg zum Flieger in Richtung Rheinland aufmachten. Morgen (15.30 Uhr) wartet die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Köln.

Die Handys und Fotoapparate der Fans waren gezückt, als die Profis in den Bus marschierten. Aufmerksame Beobachter konnten dabei auch drei Spieler ausmachen, die zuletzt nicht im Kader standen. Angreifer Diogo Leite und Torjäger Jordan Siebatcheu mussten wegen einer Brustkorbprellung beziehungsweise muskulären Problemen sowohl in der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise (0:1) als auch in der Bundesliga gegen Rekordmeister Bayern München (1:1) passen. Nun ist das Duo wieder einsatzbereit.

Baumgartl ist zurück - Doekhi und Möhwald fallen aus

Viel länger gehörte Timo Baumgartl nicht zum Kader, nach dem bei ihm Ende April bei einer Vorsorge-Untersuchung Hodenkrebs festgestellt worden war. Nun darf der Abwehrmann nach knapp fünf Monaten Zwangspause inklusive harter mit Chemotherapien und Aufbautraining verbundenen Wochen auf ein emotionales Comeback hoffen - vielleicht schon in Köln.

Zwei Akteure fallen dagegen aus. Baumgartls Innenverteidiger-Kollege Danilho Doekhi und Mittelfeld Reservist Kevin Möhwald kommen nicht in Frage, weil sie laut Trainer Urs Fischer am "strukturellen" Verletzungen laborieren. Der Niederländer Doekhi habe sich diese im Europacup-Duell gegen Saint-Gilles am Donnerstag zugezogen.

Die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison wollen die Köpenicker so schnell wie möglich vergessen machen. In der Bundesliga ist Union saisonübergreifend seit zwölf Partien ungeschlagen. Und gegen den FC ging bei fünf Siegen und einem Remis im Oberhaus auch noch kein einziges Match verloren.

Da trifft es sich gut, dass das Sturmduo mit Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu in Köln wieder vereint sein könnte. Im Europacup mangelte es insgesamt an Torgefahr. "Jordan ist wichtig, weil er gut in die Spielzeit gestartet ist. Er hat sich mit Sheraldo wirklich gut verstanden, Tore erzielt und vorbereitet. Wir sind froh, dass er wieder zur Verfügung steht", erklärte Fischer