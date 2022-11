Sieb über seinen Fallrückzieher: "Habe dasselbe Tor schon geschossen"

Bei der SpVgg Greuther Fürth läuft es endlich wieder. Allen voran ein Spieler hat seinen Anteil daran. Armindo Sieb erklärte nach seinem Traumtor in Braunschweig zudem Überraschendes.

Es war die Szene des Spiels in Braunschweig: Armindo Sieb sprang in die Luft und vollendete unbedrängt per Fallrückzieher in die Maschen. Der Stürmer, bereits beim 1:0-Erfolg im ersten Spiel unter Neu-Coach Alexander Zorniger gegen Arminia Bielefeld der einzige Torschütze, sorgte somit erneut für den Treffer des Tages.

"Das war nicht die Premiere, in der U 19 beim Spiel Deutschland gegen England habe ich gefühlt dasselbe Tor schon geschossen." Armindo Sieb

Bei "Sky" darauf angesprochen meinte der 19-jährige Sieb über sein "superschönes Tor" dann etwas, was überraschen dürfte: "Das war nicht die Premiere (mit so einem Fallrückzieher zu treffen, Anm. d. Red.), in der U 19 beim Spiel Deutschland gegen England habe ich gefühlt dasselbe Tor schon geschossen."

Der Treffer für Fürth war Gold wert für das Kleeblatt. Erstmals seit 25-Auswärts-Pflichtspielen gewann Bundesliga-Absteiger Fürth wieder in der Fremde, den bis dahin letzten Dreier errangen die Franken am 16. Mai 2021, also vor fast anderthalb Jahren, beim 4:2 in Paderborn in der 2. Liga.

Fürth siegt erstmals in dieser Saison zum zweiten Mal in Serie

Nicht die einzige freudige Nachricht für Fürth am Sonntag. Dank des Sieges verließen die Franken die Abstiegsränge. Im zweiten Spiel unter Zorniger blieb das Team des Weiteren erneut ohne Gegentor. Obendrein gewann die SpVgg erstmals in dieser Saison zwei Pflichtspiele in Serie.

So kann das Aufeinandertreffen mit dem HSV am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gerne kommen - vielleicht avanciert Sieb, der erst von Zorniger wieder das Vertrauen bekam, und es zurückzahlt, ja wieder zum Matchwinner. Seinen Treffer wird der Teenager sich laut eigener Aussage "noch ein paar mal anschauen. Aber dann geht's wieder weiter".