Sieb: "Deshalb habe ich mich für Fürth entschieden"

Armindo Sieb wird künftig im Trikot der SpVgg Greuther Fürth auf dem Platz stehen. Der Zweitligist hat den Juniorennationalspieler vom FC Bayern verpflichtet.

Für ihn geht es nun in der 2. Bundesliga weiter: Armindo Sieb. IMAGO/Beautiful Sports

Sieb ist erst 19 Jahre alt, hat aber schon 33 Regionalligaspiele (zehn Tore) und zwölf Drittligapartien (zwei Treffer) für die Zweitvertretung der Bayern bestritten, dazu kommt noch ein DFB-Pokalspiel mit den Profis des Rekordmeisters. In München hat Sieb nun seine Zelte abgebaut, in Fürth geht es für den Angreifer in der 2. Bundesliga weiter.

"Es freut uns sehr, dass wir mit Armindo einen weiteren Juniorennationalspieler für unseren Fürther Weg begeistern konnten", erklärte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. "Er hat nicht nur im DFB-Dress sein Potenzial gezeigt, sondern auch schon im Herrenbereich seine ersten Schritte gemacht und insbesondere in der Rückrunde bei den Bayern-Amateuren seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt."

Das soll er nun auch in Fürth. Die SpVgg hat den 19-Jährigen, der die Rückennummer 30 erhält, mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Sieb ist von seinem neuen Arbeitgeber überzeugt. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir aufgezeigt haben, was sie mit mir vorhaben. Deshalb habe ich mich für Fürth entschieden, denn die Art und Weise wie hier Fußball gespielt werden soll und wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, bietet mir beste Voraussetzungen, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln.“

Sieb ist schon in Saalfelden

Fürths neuer Coach Marc Schneider freut sich auf einen Akteur, der "beidfüßig und in der Offensive flexibel einsetzbar" ist. Noch sind nach Vereinsangaben letzte Formalitäten zu erledigen, doch Sieb kann durch eine Gastspielerlaubnis direkt ins Training in Saalfelden einsteigen, "damit wir ihn schnell integrieren können“, so Schneider.