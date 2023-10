"Sie werden wiederkommen wollen": Eintracht-Coach verspricht denkwürdiges Spiel

In den Play-offs zur Women’s Champions League trifft Eintracht Frankfurt am Dienstag um 19 Uhr auf Sparta Prag. Für das Hinspiel im Deutsche Bank Park wurden bislang zwar nur 4000 Tickets abgesetzt, diesen Besuchern verspricht Trainer Niko Arnautis jedoch ein denkwürdiges Spiel.

Der 3:1-Sieg gegen Aufsteiger RB Leipzig kam für die Eintracht genau zur rechten Zeit. Das findet jedenfalls Angreiferin Lara Prasnikar, die entsprechend davon berichtet, dass "die Stimmung nach den ersten drei Punkten super" sei. "Wir haben eine gute zweite Halbzeit abgeliefert, uns als Team gesteigert." Für Trainer Niko Arnautis war es bei dem ersten Saisonsieg nach zuvor zwei Niederlagen zudem "superwichtig zu sehen, dass wir ein Spiel drehen können". Immerhin hatte die Eintracht aus einem 0:1 am Ende ein 3:1 gemacht.

Seit Sonntag aber gilt der volle Fokus dem kommenden Gegner in den Play-offs, dem tschechischen Vizemeister Sparta Prag (Dienstag, 19 Uhr, LIVE! im hr-Stream, auf DAZN und Sky). 21 von 30 Titeln hat Sparta in der höchsten tschechischen Liga bislang gesammelt, musste in den vergangenen drei Jahren aber dem ewigen Konkurrenten Slavia Prag den Vortritt lassen.

Sparta Prag ist gut in Form

In der Liga hat Sparta in dieser Saison bereits sechs Spiele absolviert, fünf davon gewonnen und dabei 34 Tore geschossen. Einzig gegen Dauerrivale Slavia gab es vor rund einem Monat eine 0:1-Niederlage. Mit Petra Bertholdova (38, Kreuzbandriss) fällt aktuell allerdings die Kapitänin und Rekordnationalspielerin Tschechiens aus.

"Wir wissen, dass wir über 90 Minuten eine Topleistung brauchen. Prag hat jede Menge erfahrene Spielerinnen, die im Zentrum sehr viel rotieren", erklärt Arnautis. Mit Tereza Kozarova habe Sparta zudem "vorne eine Zielstürmerin, die sehr viele Tore erzielt". Für die Eintracht gelte es entsprechend, die wenigen Schwächen der Pragerinnen auszunutzen, und "für unseren Traum über 90 Minuten unsere Leistung abzurufen. Wir fiebern seit Jahren darauf hin und werden alles daransetzen, dieses Spiel zu gewinnen."

Frankfurterinnen träumen von der Champions League

Auch die Dreifachbelastung und die nächste englische Woche in Folge soll die Eintracht bei ihrem Vorhaben nicht stoppen, stellt der Trainer klar: "Wir müssen lernen, dass wir nur noch Highlights haben. Das ist eine Situation, die wir wollen, die wir annehmen und genießen."

Ganz ähnlich sieht das Prasnikar: "Das ist eine neue Situation und nicht so einfach, aber wir sind Profis und jede Spielerin hat den Traum, in der Champions League zu spielen. Deswegen werden wir gegen Sparta alles reinlegen, um eine gute Ausgangssituation für die nächsten Wochen zu haben." Das Rückspiel findet am Mittwoch (18.) um 18.30 Uhr in Prag statt.

Eintracht will "alles reinlegen"

Dass bislang nur 4000 Tickets für die Partie verkauft wurden, sieht Arnautis entspannt. "Das ist eine Wertschätzung für uns, dass wir so häufig in diesem Stadion spielen dürfen. Und für die Zuschauer, die da sind, werden wir alles reinlegen. Sie werden danach wiederkommen wollen."

Auch personell sieht es gut aus: Nicole Anyomi steht nach einer Erkältung wieder zur Verfügung, Anna Aehling (Fußprobleme) fällt dagegen weiter aus. Der Einsatz von Joker Shekiera Martinez (muskuläre Probleme) entscheidet sich kurzfristig. So oder so: "Wir glauben an unsere eigene Stärke. Es wird eine Mannschaft auflaufen, die bereit ist, alles reinzuhauen", kündigt Arnautis an.