"Sie sind einfach zu gut": St. Pauli rückt der Bundesliga immer näher

Die Fragezeichen waren groß nach dem 1:3 auf Schalke, weil es in der Form unerwartet kam und mit den Verletzungen von Eric Smith und Oladapo Afolayan zwei Ausfälle beschert hatte. Der FC St. Pauli hat sie durch ein dickes Ausrufezeichen ausradiert.

Die erste Hälfte am ausverkauften Millerntor glich streckenweise einer Demonstration. Eine, nach der Pal Dardai kapitulierte. "Sie sind einfach zu gut für uns", erklärt der Berliner Trainer ohne Umschweife. St. Paulis Profis nehmen die Kräfteverhältnisse ähnlich wahr: "Wir haben eine top erste Halbzeit gespielt und eine gute zweite", sagt Marcel Hartel. Auch Kapitän Jackson Irvine lobt: "Wir haben gegen den Ball gut gepresst, mit dem Ball gut agiert. Insbesondere mit Blick auf unsere personelle Situation war es eine sehr gute Leistung."

Der Australier verrät, dass jedoch weniger die beiden Ausfälle der Schlüsselspieler Eric Smith und Oladapo Afolayan während der Trainingswoche ein Thema waren, sondern vielmehr der vorangegangene Auftritt auf Schalke: "Uns war klar, dass wir nach diesem Spiel eine Reaktion zeigen mussten, und das haben wir getan. Wir waren extrem hungrig in den Zweikämpfen, waren total dominant."

Hartel unterstreicht: "Wir wollten nach Schalke unbedingt wieder ein anderes Gesicht zeigen." Und sie haben, anders als mitunter in der Vergangenheit, den streckenweise mitreißenden Vortrag auch mit dem wichtigen zweiten Tor noch vor der Pause veredelt.

Irvine hat das "Big Picture" im Blick

Fabian Hürzeler hatte die Trainingswoche vor Berlin unter das Motto "Back to the roots" gestellt. Zurück zu den Wurzeln, sprich defensive Stabilität und Klarheit im Spiel nach vorn, war auch die Kernbotschaft der Profis nach getaner Arbeit in der Mixed Zone des Millerntor-Stadions. Konfrontiert damit, huschte ein Lächeln über das Gesicht des Trainers. "Ich finde es schön, dass die Jungs diesen Begriff auch gewählt haben. Wir haben es aus meiner Sicht tatsächlich geschafft, wieder zurück zu unserer Identität zu kommen."

Die Rückbesinnung auf die Basis für das eigene Spiel soll entscheidend sein auf den letzten Metern einer Saison, in der sich St. Pauli eigentlich nur noch selbst stoppen kann. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung seit Sonntagnachmittag auf den Dritten HSV, gar elf und zwölf auf die weiteren Verfolger. "Einen solchen Vorsprung zu haben", sagt Hartel, "fühlt sich gut an".

Dieser soll dennoch nicht zu Übermut verleiten. "Wir sind sehr prozessorientiert und haben das ,Big Picture‘ im Blick", erklärt Irvine. Und meint damit noch nicht die Bundesliga, sondern: "Wir wollen immer besser werden." Schon jetzt zeichnet sich deutlich ab, dass der Prozess den FC St. Pauli in die Bundesliga führen wird.