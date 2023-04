"Sie nannten uns Underdogs": Alkmaar feiert historischen Triumph in der Youth League

Vor der Saison hätte wohl kaum jemand mit einem Sieg von AZ Alkmaar in der Youth League gerechnet, da war sich Angreifer Ernest Poku sicher. Trotzdem feierten die Niederländer mit einem dominanten 5:0 gegen Hajduk Split einen "fantastischen" und historischen Erfolg. Vor allem ein Offensiv-Trio überragte.

Gut 24 Stunden vor dem bisher größten Triumph seiner noch jungen Karriere war die Gefühlswelt bei Mexx Meerdink fast das genaue Gegenteil von dem, was er am Montagabend in Genf erleben sollte. Tags zuvor lief der 19-Jährige noch für die Profis von AZ Alkmaar in der Eredivisie auf, es war ein kurzes Vergnügen.

"Ich wurde in der 20. Minute eingewechselt und habe ein Knie in meinen Oberschenkel bekommen", sagte Meerdink, der also kurz nach seiner Einwechslung angeschlagen wieder raus musste. "Ich saß in der Kabine mit einem Handtuch über meinem Kopf und dachte, die Youth League wäre vorbei für mich."

Die medizinische Abteilung leistete aber offenbar ganze Arbeit. Meerdink konnte doch noch nach Genf zum Finale der Youth League reisen, zwar reichte es nicht für einen Startelfeinsatz, dafür wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Es sollten furiose 45 Minuten für die Niederländer folgen, die am Ende Hajduk Split mit 5:0 nach Hause schickten - auch in dieser Höhe verdient.

"Unbeschreiblich", "fantastisch": Alkmaar feiert historischen Erfolg

Damit krönte sich AZ Alkmaar erstmals in der Vereinshistorie zum Youth-League-Champion, Meerdink steuerte zwei Treffer und eine Vorlage zu diesem Erfolg bei. Seine Tore acht und neun im Wettbewerb, gemeinsam mit Bilal Mazhar (Panathinaikos Athen) nahm er damit auch die Torjägerkrone mit nach Hause.

"Es ist fast unbeschreiblich", versuchte Meerdink nach Abpfiff seine Gefühlslage zu umschreiben. "Wir sind mit einem klaren Ziel hergekommen: die Trophäe nach Hause zu holen. Das ist ein fantastischer Moment."

"Fantastisch" sei auch die Leistung des gesamten Teams gewesen, betonte der Angreifer. Schon in der ersten Halbzeit, mit Meerdink auf der Bank, war Alkmaar das spielbestimmende Team. Chance um Chance wurde vom starken Split-Keeper Borna Buljan zunichte gemacht, erst ein Elfmeter brachte den Niederländern kurz vor der Halbzeitpause die verdiente Führung.

Offensiv-Trio um Addai, Poku und Meerdink dominiert

"Ich hatte schon in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass ein Treffer kommen würde", sagte Jayden Addai, der auf seiner rechten Seite viele gute Szenen hatte und schließlich auch den Strafstoß verwandelte. Nach dem Seitenwechsel hatte Hajduk der starken AZ-Offensive nichts mehr entgegenzusetzen.

"Wir konnten uns unseren Traum nicht erfüllen. Wir hatten auf einen Sieg gehofft und wollten unsere Fans glücklich machen, aber es sah direkt von Beginn an nicht gut aus", musste Buljan zugeben. "Am Ende müssen wir aber trotzdem stolz auf das Erreichte sein. Das ist ein großer Erfolg für uns." Hajduk hatte zuvor unter anderem City, den BVB und im Halbfinale Milan geschlagen.

Im Finale in Genf waren die Kroaten aber fast die gesamte Partie über unterlegen. Vor fast 10.000 Zuschauern, darunter Philipp Lahm und Rudi Völler, erhöhte für Alkmaar Ernest Poku per Doppelpack in der 70. und 76. Minute, dann legte Meerdink in der 79. und 87. Minute zum Endstand nach. "Wir harmonieren gut zusammen und das Team weiß, wo unsere Stärken liegen - das hat man in der zweiten Halbzeit mit den vier Toren gesehen", sagte Addai über das gefährliche Trio um ihn, Poku und Meerdink.

"Underdogs" aus Alkmaar sichern sich Titel in der Youth League

"Es wird nicht mehr besser als das. Das ist mein erstes wichtiges Finale - und das auch noch mit 5:0 zu gewinnen, ist unglaublich. Ich bin so stolz auf das Team, wir haben das zusammen geschafft", erklärte der 17-Jährige weiter.

Ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute uns das zugetraut hätten vor der Saison. Sie haben uns die Underdogs genannt. Ernest Poku

Poku ergänzte: "Ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute uns das zugetraut hätten vor der Saison. Sie haben uns die Underdogs genannt. Aber wir haben bis zum bitteren Ende gekämpft und das ist das Ergebnis." Auf dem Weg in das Youth-League-Finale hatte Alkmaar in der Zwischenrunde erst Eintracht Frankfurt (5:0), dann im Achtel- und Viertelfinale die spanischen Schwergewichte FC Barcelona (3:0) sowie Real Madrid (4:0) ausgeschaltet. Das Halbfinale entschied AZ erst im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen Sporting Lissabon für sich.

Nun durfte Alkmaar auf dem Rasen im Stade de Geneve auch den finalen Triumph feiern, sicherlich der Auftakt einer langen Nacht. "Ich weiß nicht, wie wir heute Abend noch feiern werden, wirklich nicht", meinte der euphorisierte Poku. "Aber ich weiß sicher, dass wir die Trophäe in die Niederlande und in unser Stadion bringen werden. Wir alle sind einfach nur glücklich."