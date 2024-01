"Sie müssen performen" - Jaron Siewert über EM-Fahrer der Füchse Berlin

Nach der Handball-EM kehren die Spieler der Füchse Berlin mit gemischten Gefühlen heim. Einige Enttäuschungen müssen verarbeitet werden. Und es bleibt, wie auch Füchse-Coach Jaron Siewert bedauert, wieder kaum Zeit zur Erholung.

Für die EM-Teilnehmer der Füchse Berlin gibt es nach dem Turnier-Ende kaum eine Handball-Pause: Schon am Sonntag geht es für die Füchse im Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Gummersbach um den Einzug ins Final Four. Spiele in der Handball Bundesliga und der European Handball League folgen.

"Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Natürlich müssten wir die Spieler irgendwo schonen. Aber bei der Wichtigkeit der Spiele, die jetzt kommen, wird sich da wahrscheinlich keine Chance ergeben. Sie müssen performen", sagte Trainer Jaron Siewert.

Zumindest drei der sieben Berliner EM-Teilnehmer nahmen am Montag das Mannschaftstraining wieder auf. Die größte Aufbauarbeit dürfte für Jaron Siewert dabei für das serbische Duo Mijajlo Marsenic und Dejan Milosavljev leisten müssen. Denn ihr Nationalteam war überraschend früh in der Vorrunde gescheitert. "Es war bei ihnen durchwachsen, nicht ganz die Kontinuität da", fand Siewert.

Ebenfalls zurück ist Hakan West av Teigum. Der Rechtsaußen von den Färöer-Inseln überraschte trotz Vorrunden-Aus mit seinem Team und begeisterte das Publikum. "Generell haben die Färöer überrascht und er war mit an der Spitze. Sehr effektiv von Außen und er hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt", lobte sein Vereinstrainer.

Freie Tage für Gidsel und Co

Zumindest bis Freitag hat das Quartett noch frei, dass noch am Finaltag der EM noch aktiv war. Der drittplatzierte Schwede Max Darj, der deutsche Nationalspieler Nils Lichtlein und die beiden dänischen Vizeweltmeister Mathias Gidsel und Hans Lindberg.

Vorstand Sport Stefan Kretzschmar hofft bei den beiden Dänen nach der Final-Niederlage auf eine Trotzreaktion. "Ich hoffe, dass bei ihnen eine Motivation geweckt wird. Zumindest kommen sie nicht aus einem viertägigen Partymarathon in Dänemark zurück", sagte er.

Mit einem positiveren Gefühl dürfte hingegen Max Darj zurückkehren, der sich mit Schweden im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland Bronze und das direkte Olympia-Ticket sicherte. "Er hat es super gemacht, war vorne und hinten effektiv. Und die Medaille gönne ich ihm", sagte der Füchse-Coach.

Nils Lichtlein kam bei der EM nur zu Kurzeinsätzen. Dafür dürfte der 21-Jährige aber noch mehr Energie im Akku haben. "Er wird sicherlich nicht überspielt sein. Aber natürlich hat er sich mehr erhofft und wir als Füchse hätten uns auch mehr gewünscht", sagte Jaron Siewert.

dpa, red

