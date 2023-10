"Sie macht das richtig gut": Freigangs Lauf hält an

Nationalstürmerin Laura Freigang hatte nicht nur aufgrund ihrer drei Tore maßgeblichen Anteil daran, dass die Frankfurter Eintracht mit ihrem 5:0-Sieg gegen Sparta Prag die Tür zur Champions-League-Gruppenphase weit aufgestoßen hat.

Den Spielball hatte Laura Freigang noch in der Hand, als sie nach dem 5:0-Sieg ihrer Eintracht gegen Prag vor die Journalisten trat - ob sie ihn nach ihren drei Toren auch behalten darf, war da aber noch nicht sicher. "Ich hoffe, ich darf den mitnehmen. Der sieht aus wie einer unserer Trainingsbälle. Am Ende muss die Mannschaft dann dafür zahlen", lachte die Angreiferin, die sich für die Eintracht mehr und mehr zur Schlüsselspielerin entwickelt.

Auf der Zehnerposition hat Freigang alle Freiheiten, taucht selbst in der Spitze auf, lässt sich ins Mittelfeld fallen, verwertet die Bälle selbst oder legt sie auf. Nach einer bescheidenen Weltmeisterschaft, bei der Freigang im deutschen Nationalteam erneut kaum eine Rolle spielte, blüht die 25-Jährige bei der Eintracht immer mehr auf. "Laura ist eine unheimlich wichtige Spielerin für uns, sehr nervenstark. Sie hat bei der WM wenig gespielt, war lange raus aus dem Rhythmus. Da kommt sie jetzt wieder rein und macht das richtig gut", lobte Trainer Niko Arnautis.

Freigang war es auch, die mit ihrem Dribbling die Rote Karte gegen Aneta Pochmanova provozierte (53.) und einmal mehr nervenstark einen Elfmeter verwandelte (14.) - wettbewerbsübergreifend bereits ihr vierter verwandelter Strafstoß in dieser Saison. "Wir haben uns selbst eine gute Vorlage gegeben. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir auch im Rückspiel ein klares Spiel machen können", kündigte die Frankfurterin selbstbewusst an.

Bei diesem guten Lauf dürfte auch kein Zweifel daran bestehen, dass Freigang am 23. Oktober wieder zur Nationalelf reist und ihr erstes Länderspiel unter Interimscoach Horst Hrubesch bestreitet. "Ich habe nur Gutes über ihn gehört, unter ihm aber noch kein Spiel machen dürfen. Ich bin gespannt, wie es wird, und freue mich einfach auf die Aufgaben."

Topspiel gegen die Bayern wartet

Der große Traum der Champions-League-Teilnahme ist derweil zum Greifen nah für Freigang und ihr Team. Bevor die Eintracht am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) aber in Prag den berühmten Sack endgültig zu machen kann, wartet am Samstag noch das Topspiel in der Allianz-Arena gegen den FC Bayern München (17.55 Uhr, LIVE! bei kicker).

"In den Highlightspielen haben wir in den letzten zwei Jahren immer sehr gute Leistungen gezeigt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Wir genießen diese Wochen. Klar ist das eine andere Belastung, aber das heißt auch: alle drei, vier Tage ein Spiel, kaum Training - ich glaube, als Spielerin gibt es kaum was Besseres", freut sich Freigang bereits auf die nächste Chance, ihren guten Lauf fortzusetzen.