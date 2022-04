"Sie lieben diese Fragen, richtig?" Und Tuchel antwortet dennoch

Thomas Tuchel hat sich vor dem ersten Showdown mit Real Madrid gut gelaunt gezeigt - und auf eine Frage, die Trainer oft hören müssen, einfach mal nicht abweisend reagiert. Darüber hinaus: reichlich Lob von ihm für die Königlichen - und einer Bitte an die Blues-Fans.

Wenn sich der amtierende Champions-League-Sieger am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Hinspiel des Viertelfinals mit Real Madrid duelliert, dann kommt es für den FC Chelsea auch auf die eigenen Fans an. Das hat Thomas Tuchel am Dienstagabend auf der Pressekonferenz vor dem ersten Vergleich an der Stamford Bridge deutlich unterstrichen - und dabei auch klargemacht, dass dafür auch sein Team verantwortlich ist. Zuletzt am Wochenende nämlich beim Premier-League-Spiel gegen Brentford ist es eher ruhig gewesen, was aber angesichts einer deutlichen sowie äußerst überraschenden 1:4 auch nicht verwunderlich gewesen ist.

"Wir brauchen die Atmosphäre", weiß Tuchel. "Und natürlich müssen wir es auf dem Rasen auch besser machen, das ist klar - da sind wir die Ersten, die das zugeben."

Doch um gegen ein Kaliber wie das aus Madrid und bei so einer großen Gelegenheit bestehen zu können, brauche es eben auch die typische Champions-League-Kulisse, so Tuchel weiter. "Da muss jeder auf seinem Top-Level sein, auch die Zuschauer. Wir auf dem Feld müssen natürlich den Funken überspringen lassen - nur muss auch jeder morgen mit voller Bereitschaft, uns zu unterstützen, ins Stadion kommen."

Chelsea von Nebengeräuschen beeinträchtigt? "Das weiß ich nicht"

So könne dann auch schnell die 1:4-Niederlage gegen Brentford von allen vergessen werden, denn dieser Blues-Auftritt hat Tuchel doch ratlos hinterlassen. "Niemand hat das kommen sehen", meint der 48-Jährige rückblickend. "Das war sehr untypisch." Und es wirft Fragen auf vor dem Aufeinandertreffen mit den Madrilenen, gegen die der einstige Dortmund- und Mainz-Coach in sechs Partien noch nicht einmal verloren hat.

Ist seinen Profis schon zu sehr der Showdown mit den Königklichen im Kopf herumgespukt, was Tuchel entschlossen negiert hat? Ist es einfach nur ein Ausrutscher gewesen? Oder wirkt sich doch die Unruhe rund um den Klub der deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz zunehmend auf die sportlichen Chancen aus?

Tuchel will dieses Thema, wer nach dem Abgang von Roman Abramovich Chelsea kaufen wird, von seinem Team aber fernhalten. Auch ob Spiele wie etwa die bevorstehenden in der Königsklasse nun eventuell schwerer sind als amtierender Titelträger mitsamt den Nebengeräuschen, tangiert den Coach nicht sonderlich: "Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sich jedes Mal aufs Neue unglaublich schwer anfühlt, Spiele auf diesem Niveau zu bestreiten und zu gewinnen. Doch das ist das, was wir lieben, warum wir das immer wieder machen. Das ist der Wettbewerb. Es ist auf jeden Fall herausfordernd für uns."

Tuchel über Benzema: "Er sticht heraus"

Was genau die größte Herausforderdung nun bei den Duellen mit Real ist? "Es ist schwer, an die Rekorde dieses Klubs anzuknüpfen", so Tuchel. "Sie haben die Königsklasse etwa dreimal hintereinander gewonnen - und haben dabei stets fast derselben Mannschaft vertraut. Doch wir wollen uns mit solchen Teams messen, an den Erfahrungen wachsen - denn das ist es, was es speziell und besonders macht."

Mittendrin ist Tuchel dann auch noch gefragt worden, welchen Real-Star er am liebsten selbst im Kader hätte? Darauf hat der gebürtige Krumbacher locker reagiert und erst einmal bezüglich des Fragestellers geantwortet: "Sie lieben diese Fragen, richtig? Von einem Ihrer Kollegen hab ich dieselbe Frage nur anders herum gehört - er hat mich gefragt, gegen wen ich am liebsten nicht spielen würde. Das ist mehr oder weniger dieselbe Frage. Also, um nun nicht langweilig zu sein und die Nennung eines Namens zu verweigern, schütte ich all meine Bewunderung für Benzema aus. Vor zwei Jahren war er noch einer der unterschätztesten Spieler im Weltfußball, das ist er nun wohl nicht mehr. Er verdient alles, was mit ihm zuletzt passiert ist. Wie er die Verantwortung schultert, ist außergewöhnlich. Er sticht heraus."