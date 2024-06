"Sie können voll zum Blühen kommen": Freiburg geht Neustart der U 23 optimistisch an

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg steht einmal mehr vor einem gewaltigen Umbruch. Mehr als der halbe Kader wird im Vergleich zur vergangenen Saison ausgetauscht. Der starke A-Jugendjahrgang 2005 bildet nun einen Großteil des Regionalligateams.

Hinter dem SC Freiburg II liegen Spielzeiten der Extreme: Als Vizemeister und punktbeste U-23-Mannschaft der Drittligahistorie beendete die SC-Zweite unter Thomas Stamm die Saison 2022/23. Nur ein Jahr später folgte der Abstieg. Gerade die ebenfalls historisch schwache Hinserie mit nur neun Zählern war letztlich nicht mehr zu korrigieren. Nun steht der Sportclub mit seiner U 23 vor einem Neuanfang.

Dabei kommt es auf nahezu allen Positionen zu Veränderungen. Benedetto Muzzicato (45) übernimmt das Traineramt von Thomas Stamm, der in der kommenden Spielzeit Dynamo Dresden trainieren wird. Neben Stamm wurden auch die Spieler Maximilian Breunig (1. FC Heidenheim), Philip Fahrner (1. FC Saarbrücken), Hamadi Al Ghaddioui, Lukas Ambros, Joel Bichsel, Pascal Fallmann (Erzgebirge Aue), Sandrino Braun-Schumacher. Alexander Lungwitz, Julian Stark, Niklas Lang, Johannes Wurtz und die Torhüter Sebastian Hornung und Lukas Schneller verabschiedet. „Bei den restlichen Spielern sieht es, Stand jetzt, so aus, als wären sie auch nächstes Jahr noch da", sagte Stamm. Dabei blieb es bis jetzt. Weitere Wechsel oder Abgänge wurden nicht verkündet. Auch externe Zugänge gibt es noch keine.

Sich öffnende Blumen

So wird der SC-Kader in der kommenden Saison zum einen Teil aus Spielern des Drittligateams der abgeschlossenen Spielzeit und zum anderen Teil aus jungen Nachwuchskräften des so starken SC-Jahrgangs 2005 bestehen. Über welch hohes Niveau diese Spieler bereits verfügen, davon machte sich SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach beim DFB-Pokalfinale in Potsdam gegen die TSG Hoffenheim (2:3 n.V.) selbst ein Bild vor Ort. "Das war ein A-Jugendspiel auf allerhöchstem Niveau. Da haben alle 32 Spieler ihr Herz auf dem Platz gelassen", lobte Hartenbach, der bei seinen Juniorenspielern großes Potenzial sah: "Da sind einige sich öffnende Blumen dabei und sie können voll zum Blühen kommen."

Der Jahrgang 2005 verspricht viel für die nahe Zukunft beim Sportclub. Dabei hat die beeindruckende Reaktion der A-Junioren auf den Bundesligaabstieg im Vorjahr auch verdeutlicht, "dass ein Abstieg nicht das Ende einer sportlichen Entwicklung der Spieler sein muss", wie Hartenbach auch mit Blick auf den Drittligaabstieg der Freiburger U 23 diagnostiziert.

Langzeitverletzte kehren zurück

Ein Saisonziel wollen die Freiburger noch nicht ausgeben. Der Umbruch ist einmal mehr gewaltig ausgefallen. Dass viele der eigenen Nachwuchskräfte in der vergangenen Saison bereits Drittligaerfahrungen sammeln konnten, dürfte ein großes Plus für die junge Mannschaft sein. In Max Rosenfelder, Alessio Besio und Oskar Wiklöf kehren zudem drei Langzeitverletzte zurück, die zwar auch für die Profimannschaft in Frage kommen, aber nach fast einem Jahr Pause mit Sicherheit von Spielpraxis in der Regionalliga profitieren können.