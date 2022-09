"Sie ist eine Legende": Die großartige Karriere der Serena Williams

Eine der größten Karrieren im Tennissport geht zu Ende: Serena Williams hat mit den US Open ihr wohl letztes Turnier gespielt. Der Blick auf eine außerordentliche Laufbahn.

Der Hype um Serena Williams bei den US Open war riesig. Die "Grande Dame" des Tennissports hätte sich auch kaum einen besseren Ort für ihr letztes Turnier aussuchen können, das sie mit einer Drittrunden-Niederlage gegen die Australierin Ajla Tomljanovic beendete. Zu Hause vor ihren Fans, die die seit vielen Jahren frenetisch feiern bei jenem Turnier, das die 40-Jährige sechsmal in ihrer Karriere gewonnen hat.

Nach dem Sieg der US-Amerikanerin in der ersten Runde hatte es sogar eine "We-Love-Serena-Show" gegeben. Anschließend versammelte die sichtlich überwältigte Hauptdarstellerin im tosenden Arthur-Ashe-Stadion ihre Familie um sich und posierte strahlend für ein Foto. "Der Empfang war wirklich überwältigend. Es war laut und ich konnte es in meiner Brust spüren", sagte Williams nach ihrem 6:3, 6:3-Erfolg gegen Danka Kovinic aus Montenegro: "Das ist ein Gefühl, das ich nie vergessen werde. Ja, das hat mir viel bedeutet."

Das aufgedrehte Publikum, die Promis auf der Tribüne, das ausführliche Rahmenprogramm - alles wirkte so, als hätte Serena Williams gerade zum siebten Mal die US Open gewonnen. Aber so weit war es natürlich nicht - und so weit kam es auch nicht. Ein Titel wäre im Übrigen auch eine große Sensation gewesen.

Denn die große Dominanz, die Williams über viele Jahre im Damen-Tennis ausgestrahlt hatte, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Das lag zum einen daran, dass die US-Amerikanerin nicht jünger wurde, zum anderen fand sie nach ihrer Babypause nie wieder zurück zu alter Form. Am 1. September 2017 kam ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian jr. zur Welt, der letzte Grand-Slam-Sieg der heute 40-Jährigen datiert aus dem Januar des gleichen Jahres bei den Australian Open.

Profikarriere begann im Alter von 14 Jahren

Die ganz junge Serena Williams (li) an der Seite von Schwester Venus. imago/Claus Bergmann

Was die US-Amerikanerin vorher geleistet hat, wie sie mit ihrem Powertennis die Tour dominiert hat, zu 23 Grand-Slam-Titeln und insgesamt 73 Erfolgen auf der WTA-Tour kam, war schlichtweg beeindruckend. Früh zeichnete sich schon ab, wie gut dieses noch junge amerikanische Mädchen werden sollte. Bereits im Oktober 1995 begann Serena Williams im Alter von 14 Jahren ihre Profikarriere. Ihr erstes Match verlor sie krachend, ehe 1997 der nächste Anlauf bei einem professionellen Turnier anstand. Ihre Karriere kam so langsam in Fahrt, 1998 nahm die US-Amerikanerin an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil.

Im Jahr 1999 folgten auch die ersten ganz großen Erfolge im Einzel. Nach den Titeln in Paris, Indian Wells und Los Angeles holte sie sich bei den US Open gegen Martina Hingis den ersten Grand-Slam-Sieg. In den Folgejahren ging es erfolgreich weiter - und die US-Amerikanerin mit den wuchtigen Grundschlägen und dem knallharten Aufschlag etablierte sich endgültig in der Weltspitze. Es folgten viele weitere Turniersiege und viele weitere Erfolge bei den Majors.

Zweimal der "Serena-Slam"

2017 holte Serena Williams bei den Australian Open ihren letzten Grand-Slam-Titel. Getty Images

Ein vorläufiges Highlight der Karriere: der Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in Folge. 2002 holte sie sich die French Open, Wimbledon (beide im Finale gegen ihre Schwester Venus) sowie die US Open. Anfang 2003 gelang ihr der Titelgewinn bei den Australian Open. Die Presse taufte die Serie damals den "Serena Slam", denn den richtigen "Grand Slam", also den Gewinn aller vier Majors in einem Jahr, schaffte auch Williams nie. Den "Serena Slam" schaffte die heute 40-Jährige auch noch 2014/15, als sie zunächst die US Open, und im folgenden Jahr die Australien Open, French Open und Wimbledon gewann.

Seit ihrem letzten Titel bei einem Grand-Slam im Jahr 2017 jagt Serena Williams den Rekord von Margaret Court, die mit 24 Majortiteln bei den Damen die bisher meisten holte. Williams war einige Male knapp dran, aufschließen konnte sie letztlich nicht.

Nadal: "Sie ist einer der größten Sportler aller Zeiten"

"Serena hat so viel in diesem Spiel erreicht. So lange gespielt zu haben, ist wirklich inspirierend. Es ist einfach unglaublich, wie dominant sie den größten Teil ihrer Karriere war", zog Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, ihren Hut vor der Karriere von Williams. Und Iga Swiatek, die Nummer eins der Welt, stimmte mit ein: "Sie hat so viel für den Sport getan. Ich habe sie im Grunde mein ganzes Leben lang verfolgt. Sie war überall, weil sie immer gewonnen hat und irgendwo im Halbfinale oder Finale war."

Aber nicht nur auf der Damentour hat die US-Amerikanerin großen Eindruck hinterlassen. So sagte zum Beispiel Rafael Nadal, bei den Herren aktuell Grand-Slam-Rekordsieger, über Williams: "Sie ist einer der größten Sportler aller Zeiten. Ich bin froh, so lange mit ihr auf der Tour gewesen zu sein. Es ist traurig, dass sie die Tour verlässt. Aber wir können ihr nicht genug danken, sie hat so viele Dinge für den Sport getan. Sie ist eine große Inspiration für viele Leute auf der ganzen Welt. Sie ist eine Legende. Hoffentlich werden wie sie weiterhin in einer anderen Rolle im Umfeld der Tour sehen."

26 Jahre auf der Tour aktiv

Die Tenniswelt verliert mit Serena Williams eine einzigartige Spielerin, die es vielleicht so nie wieder geben wird. Die US-Amerikanerin hat polarisiert, die Massen begeistert und mit ihrem Tennis die ganze Welt verzückt. Ihr kraftvolles Powertennis wird vermutlich auf lange Zeit unerreicht bleiben.

Die Damen-Tour zeigt aktuell immer wieder, wie unberechenbar sie ist und dass bei den Grand Slams viele Spielerinnen die Chance auf den Titel haben. Das gab es zur besten Zeit einer Serena Williams nicht. Bleibt also nur der Hut zu ziehen - vor einer beeindruckenden Profikarriere von 26 Jahren.

Stimmen zum Abschied einer Tennis-Ikone: "Danke, Serena" - "Eine Legende für immer"