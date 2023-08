"Sie ist das Paradebeispiel für Flexibilität auf dem Platz"

Alexandra Popp (32) ist Fußballerin des Jahres 2023. Die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid rückt in ihrer Laudatio die vielen Qualitäten der Stürmerin in den Fokus.

Meinen herzlichen Glückwunsch an Alexandra Popp zur Wahl als Fußballerin des Jahres 2023! Diese Wahl hat sie sich verdient! Ehrlich gesagt: Mir wäre auch keine andere Spielerin eingefallen, die es mehr verdient gehabt hätte als "Poppi". Sie ist nicht nur das Aushängeschild unserer Nationalmannschaft, sondern des gesamten Frauenfußballs in Deutschland. Und das nicht nur, weil sie Kapitänin ist.

Alex hat das "Gewinnerinnen-Gen" in sich. Sie zieht mit ihrer unnachahmlichen Art die Zuschauer im Stadion und am Fernseher in ihren Bann. Das haben wir alle besonders bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England miterleben dürfen.

Ich kenne Alex ja sehr lange. Auch schon 2010, als sie mit der U-20-Nationalmannschaft in Deutschland Weltmeisterin geworden ist und zur besten Spielerin des Turniers gewählt wurde. Als junge Spielerin brauchte sie ihre Freiräume auf dem Platz. Damals war schon zu sehen, welches Potenzial in ihr steckt. Dieses Potenzial hat sie genutzt, auch wenn sie in ihrer langen Karriere immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber sie ist immer wieder zurückgekommen. Auch das zeichnet sie aus!

Kennen sich aus ihrer Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft: Alexandra Popp (li.) und Silvia Neid. imago/Hübner

Alex und ich haben ja einiges zusammen erlebt in meiner Zeit als Bundestrainerin. Leider nie eine Europameisterschaft, weil sie 2009 zu jung war und 2013 verletzt. Mich freut es deshalb umso mehr, dass sie 2022 bei ihrer ersten EM so tolle Leistungen gebracht hat.

Hinten links, auf der Sechs, auf der Zehn: Popp spielt überall

Alex ist für mich quasi das Paradebeispiel für Flexibilität auf dem Platz. Sie hat schon fast auf allen Positionen gespielt, sogar mal hinten links - im Champions-League-Finale mit dem VfL Wolfsburg 2013 gegen Lyon. In Wolfsburg spielt sie auch mal auf der Sechs oder Zehn. Ich finde, dass sie in der Spitze am besten zur Geltung kommt. Aus Trainerinnensicht ist es ein Traum, so eine flexible Spielerin im Kader zu haben! Außerdem flößt sie mit ihrer Kopfballstärke und Physis den Gegnerinnen Respekt ein. Sie ist kaum noch vom Ball zu trennen. Mir ist aufgefallen, dass sie in den vergangenen Monaten auch technisch noch besser geworden ist.

Auch neben dem Platz ist Alex immer ein Vorbild. Sie ist ehrlich, offen, freundlich und bodenständig. Sie nimmt sich nicht so wichtig und weiß: Höhenflüge tun einem Menschen nicht gut. Aber sie hat natürlich immer gesagt, wenn ihr mal etwas nicht gepasst hat. Für mich war es immer eine große Freude, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Chapeau, Alex Popp!