"Sie hat nur darauf gewartet zu blocken": Seidels Tränen nach dem Shorttrack-Aus

Shorttrackerin Anna Seidel ist in Peking bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dresdnerin stürzte am Mittwoch in ihrem Viertelfinale über 1500 Meter vier Runden vor Schluss und hatte damit keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Vor dem Aufprall in die Bande: Anna Seidel. imago images/Xinhua