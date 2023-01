Sidi Sané will raus aus dem Schatten seines Bruders Leroy

Sidi Sané geht inzwischen deutlich gelassener damit um, wenn Vergleiche zu Leroy gezogen werden - was ständig vorkommt. Im Schalker Türkei-Trainingslager arbeitet der 19-Jährige weiter daran, aus dem langen Schatten seines Bruders herauszutreten.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Leroy Sané gelang sein Durchbruch bei Schalke 04. Schon in der Jugend der Königsblauen machte er einst auf sich aufmerksam, seinen ersten großen Glanzpunkt bei den Profis setzte er im März 2015, als er bei seinem Champions-League-Debüt ein sehenswertes Tor zum Schalker 4:3-Sieg bei Real Madrid beitrug. 2015/16 etablierte er sich unter Trainer André Breitenreiter bei den Profis, zur darauffolgenden Saison wechselte er für rund 50 Millionen Euro zu Manchester City - bis heute (und vermutlich noch für sehr lange Zeit) die höchste Ablöse, die der FC Schalke je kassiert hat.

Im Schatten seines Vaters Souleyman, der einst unter anderem als rasanter Angreifer der SG Wattenscheid 09 im Profifußball für Furore sorgte, stand Leroy Sané nicht allzu lange. Der Bayern-Profi (seit 2020) schaffte es recht rasch, einen noch längeren zu werfen.

In diesem wiederum findet sich aktuell sein jüngerer Bruder Sidi wieder. Dieser gehört zum Profi-Ensemble, das sich bis zum 11. Januar in Belek auf die geplante Bundesliga-Aufholjagd vorbereitet.

Sidi Sané würde gerne seinen Teil zum Gelingen beitragen, allerdings hat er seinen Durchbruch noch vor sich. Der 19-Jährige, der schon längere Verletzungspausen durchstehen musste, ist fest entschlossen, den nächsten Schritt zu schaffen.

Sidi und Leroy stehen in engem Kontakt

Dafür braucht er noch mehr Konstanz. Und ein ausgeprägterer Hang zum Wagnis würde nicht schaden. Sidi agiert auf dem Feld oft noch zu zurückhaltend und bleibt daher unauffälliger als sein Bruder, der bereits als 19-Jähriger ständig versucht hat, auf dem Feld für besondere Momente zu sorgen.

Sidi steht mit seinem sieben Jahre älteren Bruder in ständigem Kontakt. Beide tauschen sich intensiv aus über das, was Emporkömmling Sidi bewegt, und über das, was Nationalspieler Leroy erlebt. Der Gestandene gibt der Nachwuchskraft viele Tipps fürs Offensivspiel, beide fühlen sich auf der Außenbahn am wohlsten. Sidi ähnelt Leroy nicht nur in seiner äußeren Erscheinung - auch an der Dynamik und der Schnelligkeit kann man erkennen, dass durch ihre Adern das gleiche Blut fließt. Dass er ständig mit seinem älteren Bruder verglichen wird, nimmt Sidi mittlerweile gelassener hin. Das war "lange nicht so einfach für mich".

Als das S04-Talent im November beim 0:2 gegen Bayern München sein Bundesligadebüt gab, wurde ein direktes Bruderduell nur um wenige Minute verfehlt. Sidi war in der 66. Minute eingewechselt worden, Leroy hatte sechs Minuten vorher das Feld verlassen müssen. Beide hoffen nun darauf, im Rückspiel Mitte Mai zeitgleich auf dem Platz zu stehen.