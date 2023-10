Sickinger: "Wenn wir uns nicht ganz so doof angestellt hätten"

Nach einem verpatzten Einstieg in die Saison ist die SV Elversberg in der 2. Liga angekommen. Carlo Sickinger lobt die Entwicklung, trauert aber auch den verpassten Punkten hinterher.

Ist wie die gesamte SV Elversberg in der 2. Liga angekommen: Carlo Sickinger. picture alliance / Fußball-News Saarland

Hinter der SV Elversberg lagen im Frühsommer zwei Jahre, in denen der Himmel voller Geigen war. Von der Regionalliga ging es über die 3. Liga direkt hinauf in die 2. Bundesliga, hinzu kamen gute Auftritte im DFB-Pokal wie das 4:3 gegen Bayer Leverkusen in der ersten Runde 2022/23.

Doch zu Saisonbeginn musste die SVE dann erst einmal wieder das Verlieren lernen - eigentlich kein Wunder bei einem Team, das zwei Etagen höher antritt als noch gut 14 Monate zuvor. Nach vier Spieltagen "zierte" Elversberg sieglos (0/1/3) das Tabellenende und war mit zwölf Gegentoren die "Schießbude" der Liga.

Doch die Elf von Trainer Horst Steffen lernte schnell - und hat seitdem eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. In den darauffolgenden vier Partien blieb sie ohne Niederlage (3/1/0), kassierte in diesem Zeitraum nur noch zwei Gegentore, schlug unter anderem das Schwergewicht Hamburger SV (2:1) und sprang in der Tabelle auf Rang zehn. "Wir können stolz darauf sein, wie wir diese Rückschläge weggesteckt haben und wie erwachsen wir jetzt spielen", lobte denn auch Carlo Sickinger.

Allerdings wird der Abwehrspieler beim Blick auf die Tabelle auch ein bisschen wehmütig: "Wenn man bedenkt, was in den ersten Spielen noch möglich gewesen wäre und wo wir jetzt stehen könnten, wenn wir uns nicht ganz so doof angestellt hätten", trauert der 26-Jährige der Anpassungsphase zu Saisonbeginn hinterher.

Doch durch die zehn Punkte aus den jüngsten vier Partien ist das Selbstvertrauen gewachsen: "Nach drei Siegen kann man auch mal einen Punkt mitnehmen", kommentierte Sickinger das jüngste 1:1 gegen Fürth. Jedenfalls dürften die Saarländer am kommenden Spieltag mit breiter Brust nach Kiel zur dortigen KSV Holstein reisen.