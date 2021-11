Sicherheitsgurt unerlaubt gelöst: Hamilton erhält Geldstrafe

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat für das unerlaubte Lösen des Formel-1-Sicherheitsgurts auf seiner Ehrenrunde eine Strafe in Höhe von 5000 Euro bekommen. Wie die Rennkommissare nach dem Grand Prix von São Paulo am Sonntag mitteilten, wird eine weitere Geldstrafe von 20 000 Euro bis Ende 2022 ausgesetzt.

Hamilton hatte auf der Ehrenrunde nach seinem Grand-Prix-Erfolg in Brasilien seine Sicherheitsgurte vorzeitig gelöst. Die Formel-1-Piloten müssen aber während des gesamten Wettbewerbs in ihren Wagen ordnungsgemäß gesichert sein.

"Die Stewards haben zwar Verständnis für den Wunsch zu feiern, es ist aber grundsätzlich unsicher, die Sicherheitsgurte zu lösen, während das Auto in Bewegung ist", hieß es in der Begründung. Langsame Geschwindigkeiten in diesen Autos seien für nicht angeschnallte Menschen immer noch hoch. Zudem seien Formel-1-Fahrer Vorbilder für die Nachwuchsklassen.

Hamilton hatte an diesem Wochenende schon eine Strafe wegen eines regelwidrigen Motorentauschs erhalten. Anschließend wurde er wegen eines irregulären Heckflügels auch noch in der Startplatzjagd disqualifiziert.