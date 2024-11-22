Sicherheitsbedenken: Holstein Kiel II vs. VfB Lübeck auf 2025 verschoben

Für Freitag, 29. November, 19.30 Uhr war die Regionalliga-Nord-Partie zwischen der Kieler Reserve gegen den VfB Lübeck im Holstein-Stadion angesetzt, als Teil des 21. Spieltags, dem vorletzten vor der Winterpause. Doch nach Rücksprache mit der Landespolizei Schleswig-Holstein, dem Norddeutschen Fußballverband sowie beiden Vereinen ist die Begegnung aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt worden, wie die Kieler am Donnerstag vermeldeten.
Hintergrund ist die große Rivalität beider Fanlager. Zwar wurde bei der Ansetzung des Duells berücksichtigt, einen Termin zu finden, an dem das Bundesliga-Team der Kieler auswärts spielt, allerdings kommt es für die Profis an jenem Freitagabend zum Nord-Treffen der Aufsteiger beim FC St. Pauli - ebenfalls eine für den jeweiligen Anhang sehr konfliktträchtige Beziehung, die in der Vergangenheit immer wieder zu Zwischenfällen führte. Diese Gemengelage, bei der es bei An- und Abreise durchaus zum Treffen der jeweiligen Lager kommen könnte, wurde den Verantwortlichen nun zu heiß.
Die Regionalliga-Begegnung soll am Wochenende des 14.-16. Februars 2025 nachgeholt werden, also eine Woche vor dem regulären Re-Start nach der Winterpause. Eine genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wie üblich nach den genauen Ansetzungen der Bundesligen. Für beide Teams stehen damit am kommenden Samstag die vorletzten Pflichtspiele dieses Jahres an: Kiel II empfängt den SSV Jeddeloh, die Lübecker reisen zum Hamburger SV II.