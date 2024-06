Sicherheit hier, Unsicherheit dort: Bayers Hlozek und die spezielle Situation

Während ihm Tschechiens Nationaltrainer den Rücken stärkt, kommt Adam Hlozek bei Bayer nicht über eine Nebenrolle hinaus. Dem Angreifer stellt sich die Zukunftsfrage. Klar ist: Er will und muss mehr Spielzeit erhalten.

"Für mich", sagte Tschechiens Nationaltrainer Ivan Hasek unlängst, "für mich stand er überhaupt nicht auf der Kippe." Er habe ihn "während des Lehrgangs im März gesehen, ich habe gesehen, wie er sich vorbereitet hat." Und: "Wir wissen um seine Qualität." Dementsprechend erhielt Adam Hlozek ein EM-Ticket - und nimmt ebenso wie seine Bayer-Kollegen Patrik Schick und Matej Kovar am bald startenden Kontinentalturnier in Deutschland teil.

Eine Entscheidung, die Slavia Prags Vaclav Jurecka in die Röhre schauen ließ. In Tschechiens Fortuna Liga schoss der 29-Jährige zuletzt 15 Treffer, war gemeinsam mit Viktoria Pilsens Pavel Sulc der beste Torjäger. Doch für einen Platz im Euro-Aufgebot langte es nicht. "Wir haben uns für Spieler entschieden", erläuterte Hasek, "die in der Lage sind, Tore zu schießen und in der Spitze des Angriffs typologisch unterschiedlich sind." Diese strategische Überlegung kam Hlozek letztlich zusätzlich zugute.

Hlozek wartet auf seinen Durchbruch in Leverkusen

Denn auf Vereinsebene konnte der 21-Jährige nun mal nur bedingt auf sich aufmerksam machen. Seit zwei Jahren läuft Hlozek inzwischen für die Werkself auf, verließ Sparta Prag seinerzeit als Toptalent, wartet allerdings weiterhin auf seinen Durchbruch unterm Bayer-Kreuz. In dieser historischen Leverkusener Double-Saison mit lediglich einer Pflichtspielniederlage kam der schussgewaltige, bullige und dynamische Angreifer nie über die Rolle des Rotationsspielers hinaus.

Für Hlozek, zwischenzeitlich mal von einer Verletzung am Sprunggelenk gestoppt, sind 2023/24 gar weniger Spielminuten als in seiner Premierensaison notiert. 36-mal stand er in Summe auf dem Rasen, allzu oft aber nur über die Kurzdistanz. Ab und an blitzte seine Klasse auf, doch zum entscheidenden Faktor wurde der 31-malige Nationalspieler, der immerhin sieben Treffer und fünf Assists beisteuerte, bei all der hochklassigen Konkurrenz auf den offensiven Halbpositionen und im Sturmzentrum nicht.

Hlozek und Bayer gehen in diesem Sommer in Klausur

Kurzum: Seine Entwicklung geht nicht so recht voran, womit niemand einverstanden sein kann - nicht Bayer und nicht Hlozek, dessen Stand in Leverkusen kompliziert bleiben dürfte. Also stellt sich die Zukunftsfrage. Klar ist: Der Angreifer braucht und will mehr Spielzeit. Darum sollen nach der EM im Laufe der Sommervorbereitung Gespräche zwischen der Hlozek-Seite und Geschäftsführer Simon Rolfes stattfinden, um die Situation zu erörtern. Geht es weiter? Was ergibt Sinn für beide Seiten? Wie ist die Lage auf dem Markt?

Hlozek, bis Sommer 2027 vertraglich an Bayer gebunden, steckt aktuell demnach irgendwo zwischen Vorfreude und Unsicherheit. Einerseits ist da die EM, über die Schick sagte, sie würde "großartig". Andererseits ist da die Lage im Klub. Womöglich indes kann Hlozek das Turnier als großen Werbeblock für sich nutzen. Es wäre gewiss auch im Sinne seines Nationaltrainers, der ihm Sicherheit gibt und doch um seine Unsicherheit weiß. "Wir werden sehen", meinte Hasek kürzlich, "ob er in Leverkusen bleibt oder wo er sich profilieren wird."