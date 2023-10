"Sicherer Hafen" Mourinho erleichtert über Sieg gegen Frosinone

Der Sieg gegen Frosinone Calcio nimmt für José Mourinho und die AS Rom erst einmal ein wenig Druck vom Kessel. Nach dem Spiel nutzte er die Gelegenheit, um sich zu ein paar Themen zu äußern - unter anderem die Kritik an seiner Person.

Sechs Spiele, fünf Punkte, darunter nur ein Sieg (7:0 gegen Empoli) und ein Platz im unteren Tabellendrittel: Der Saisonstart der AS Rom hätte kaum durchwachsener laufen können. Umso wichtiger war am Montagabend der 2:0-Erfolg gegen Frosinone Calcio. Dass die derzeitige Situation nicht spurlos an den Akteuren der Giallorossi vorbeigegangen war, musste auch José Mourinho anerkennen. Nach der Partie stand "The Special One" bei den italienischen Kollegen von DAZN Rede und Antwort - und ließ in einigen Punkten tief blicken.

"Ich wusste, egal ob wir heute gewinnen oder nicht, wir würden zeigen, dass wir Freunde, ein Team und vereint sind. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie das Spiel gewonnen haben, denn wenn man so verliert wie wir unter der Woche, ist es nicht einfach. Man muss emotional ausgeglichen sein und die richtige Mentalität haben, um auf dieses Spielfeld zu kommen."

Mourinhos Dank an die Fans

Genau das Tat der jüngste Europa-League-Finalist. Zwar war den Römern in vielen Situationen das durchaus fehlende Selbstvertrauen anzumerken - gerade im Spiel mit Ball - doch bis auf ein, zwei Ausnahmen verteidigten sie kompakt und ließen wenig zu. Nicht immer schön, aber dafür effektiv und erfolgreich. Dass es im Spiel gegen den Aufsteiger nicht leicht werden würde, wusste der Portugiese schon vorher: "Frosinone hat viel Qualität. Ich mochte sie, als ich sie im Aufbau analysierte - und sie haben mir auch heute gefallen."

Neben dem Sieg freute sich "Mou" besonders über die Reaktion der Fans, die auch nach den schwierigen ersten Wochen der Saison stets hinter der Mannschaft standen und ihr sowie dem Coach in keinem Moment Unzufriedenheit entgegenbrachten. "Die Unterstützung, als wir im Bus waren und danach auch im Stadion, war außergewöhnlich. Ich möchte mich bedanken, denn einige Jungs wären vielleicht erschüttert gewesen, wenn es einen anderen Empfang gegeben hätte. Die Fans haben uns aber behandelt, als hätten wir in Genua (1:4; Anm. d. Red.) gewonnen."

Mourinho: "Zum Glück bin ich kein Trainer, der Romelus Qualitäten nehmen kann"

Einer der Garanten für den Sieg war Romelu Lukaku. Mit dem Belgier hat Mourinho bereits während seiner Zeit bei Manchester United und dem FC Chelsea zusammengearbeitet. Im fünften Ligaspiel erzielte der 30-Jährige bereits seinen dritten Treffer, dazu kommt ein Tor in der Europa League - eine durchaus beachtliche Quote. "Zum Glück bin ich kein Trainer, der Romelus Qualitäten nehmen kann", so Mourinho scherzhaft bezogen darauf, dass er bereits befürchtete, ihm hätte zu Last gelegt werden können, wenn Lukaku nicht eingeschlagen hätte. "Zumindest dafür kann mir niemand die Schuld geben. Er trifft hier, er trifft bei Manchester United, bei Inter. Romelu trifft überall."

"So bin ich. In schwierigen Momenten war ich immer ein sicherer Hafen." José Mourinho

Stattdessen wurde in den Tagen vor dem Spiel darüber berichtet, dass der Portugiese das Problem sei - zumindest empfand das der 60-Jährige so. Wie bereits bei der Pressekonferenz vor dem Spiel äußerte sich Mourinho zu dem Thema noch einmal: "Vor drei Monaten wurde ich geliebt. Ich wurde gewollt. Der Gedanke, ich könnte gehen, hat Panik ausgelöst." Zwar sei es ein "zugegebenermaßen schrecklicher Saisonstart" gewesen, dieser habe jedoch einige Facetten gehabt. Damit meinte er wohl unter anderem die Verletzungsmisere gepaart mit einer Tiefe im Kader, die nicht der eines - zumindest mal - italienischen Spitzenteams würdig sei. Neidisch blickte er auf die Konkurrenz.

"Ich habe heute Juve gesehen. Als Bremer verletzt wurde und Allegri Rugani eingewechselt hat, dachte ich: 'Du hast Glück, Max.' Wir haben für Donnerstag (in der Europa League gegen Servette Genf; Anm. d. Red.) weder Smalling noch Llorente und es wäre ein Wunder, wenn wir einen von ihnen im nächsten Spiel gegen Cagliari sehen würden." Möglich, dass dafür der gelernte Mittelfeldspieler Bryan Cristante erneut in die Dreierkette zurück rutscht. Auch der Ausfall von Renato Sanches sei schmerzhaft, "aber wir müssen mit dem auskommen, was wir haben".

Abschließend konnten aufmerksame Beobachter nach dem Spiel feststellen, dass Mourinho, anders als bei der schmerzhaften Niederlage gegen Genua, darauf verzichtete, den Weg zu den Fans anzutreten. Stattdessen wollte er die Bühne ausschließlich seinen Spielern überlassen. "So bin ich. In schwierigen Momenten war ich immer ein sicherer Hafen, nun stand ich an der Seite und habe sie ihre Fotos machen lassen."