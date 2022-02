"Sicher kein verdienter Sieg" - doch "Instinktspieler" Bruun Larsen macht den Unterschied

Die TSG Hoffenheim hat die Talsohle augenscheinlich durchschritten, beim VfL Wolfsburg feierten die Kraichgauer mit 2:1 den zweiten Sieg in Folge. Coach Sebastian Hoeneß leitete von der Bank die Wende ein.

Artistisch erzielte Jacob Bruun Larsen in Wolfsburg das 1:1. imago images/MIS

Durchaus leistungsgerecht lag 1899 in Wolfsburg mit 0:1 zurück, hatte lange Zeit nur wenig offensive Durchschlagskraft entwickelt und Glück, dass Jerome Rousillon das 2:0 für die Wölfe liegen ließ (72.). Dann aber führte ein Zusammenspiel dreier Joker zum Ausgleich: Sebastian Rudys Flanke aus dem Halbfeld flog auf den Kopf des mit Wiederanpfiff gekommenen Pavel Kaderabek, und der in der 70. Minute mit Rudy eingewechselte Jacob Bruun Larsen vollendete artistisch per Seitfallzieher (74.).

Bruun Larsen freut sich und lobt Kramaric

Bei "Sky" freute sich der Däne: "Ich bin sehr froh, dass ich reinkommen und den Unterschied machen konnte. Ich bin einfach meinem Instinkt gefolgt." Der Stürmer war wenig später mit einem Zuspiel auf Torvorbereiter David Raum auch beteiligt, als die TSG den Spieß durch Andrej Kramaric zum 2:1-Erfolg umdrehte (78.). Für den Kroaten hatte Bruun Larsen ein Sonderlob übrig: "Man hat nicht gesehen, dass er in Quarantäne war. Wir können uns auf ihn verlassen."

TSG-Coach Hoeneß war stolz auf seine Mannschaft. Sein Resümee nach dem zweiten Dreier hintereinander, der auf zuvor vier Niederlagen in Serie folgte, war entwaffnend ehrlich: "Unterm Strich ist es sicher kein verdienter Sieg. Ich nehme ihn trotzdem mit, weil wir das in den letzten Wochen auch häufig von den gegnerischen Trainern gehört haben."

Der vierte Auswärtssieg hievt die Hoffenheimer zunächst auf Platz vier des Tableaus.