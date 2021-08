Sicher im Finale - DLV-Sprintstaffel mit Außenseiterchancen

Die deutschen Sprinterinnen haben souverän das Finale über die 4 x 100 m erreicht und haben sogar eine kleine Chance auf die erste Medaille für eine deutsche Staffel seit 33 Jahren.

Rebekka Haase (Wetzlar), Alexandra Burghardt (Burghausen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Schlussläuferin Gina Lückenkemper (Berlin), die erst durch den verletzungsbedingten Ausfall von Lisa Mayer und Lisa Nippgen in die Staffel-Formation rückte, gewannen am Donnerstagmorgen ihren Vorlauf in 42,00 Sekunden und erzielten damit die insgesamt drittbeste Zeit.



"Bei den Wechseln ist noch eine Menge Luft, ansonsten war es ein optimaler Start", sagte Pinto nach dem Rennen im ZDF, das bei großer Hitze am Vormittag in Tokio stattfand. "Ich dachte im Block, dass meine Hände verbrennen", meinte Startläuferin Haase.

Jamaika mit Wechselproblemen

Als Schnellste in den Endlauf, der am Freitag (15.30 Uhr MESZ) stattfindet, zog Großbritannien (41,55) als Erster des ersten Vorlaufs noch vor den USA (41,90) ein. Favorit Jamaika, das Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah und die 100-m-Zweite Shelly-Ann Fraser-Pryce schonte, schaffte es nach Problemen beim Wechsel als Dritter im ersten Vorlauf (42,15) ins Finale.



Die bislang letzte deutsche Staffel-Medaille hatte die DDR mit Silber 1988 in Seoul gewonnen. Diese Durststrecke will das Quartett von Tokio nun beenden: "Auf jeden Fall wollen wir auf einen vorderen Platz, wir wollen eine Medaille. Dafür geben wir tausend Prozent", so Pinto kämpferisch.

Und Lückenkemper ergänzte: "Der Sport ist schnelllebig, das musste ich auch vor Olympia erfahren. Ich bin nun megazufrieden. Wir haben jetzt die Chance auf eine Medaille. Eine für alle, alle für eine."