"Sicher, dass er eine Verstärkung sein wird": Forte baut gegen Rostock auf Oczipkas Erfahrung

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt ist man beim DSC Arminia vor der Auswärtspartie beim FC Hansa Rostock schon ein bisschen unter Zugzwang. Zum einen müssen Punkte her, zum anderen sollte sich die sportliche Gesamtleistung verbessern. Die Bielefelder sind aber optimistisch, dass dies gelingt.

"Wir haben intern sehr, sehr selbstkritisch diskutiert, auch die Mannschaft war sehr selbstkritisch im Umgang miteinander. Das stimmt mich vor allem zuversichtlich", sagte Trainer Uli Forte in der Spieltags-Pressekonferenz. "Wir haben aber auch an Themen auf dem Spielfeld weitergearbeitet, wir sind ins Detail gegangen. Wir haben die zwei Wochen seit dem letzten Ligaspiel, inklusive dem Pokalerfolg in Engers, genutzt, um jetzt endlich richtig in die Saison zu starten."

Ein Thema war die Restverteidigung beim schnellen Umschalten des Gegners. Der Oberligist im Pokal kam zu einigen Abschlüssen, der samstägliche Kontrahent Rostock ist auch darauf aus, so zu Torchancen zu kommen. "Im Videostudium sind wir das durchgegangen. Ich hoffe doch, dass wir das am Samstag um einiges besser machen. Hansa lauert auf diese Konter, da dürfen wir nichts zulassen", erklärte Forte. Der 48-Jährige möchte seiner Mannschaft eine gute Balance verpassen: aufpassen auf Konter und offensiv mit Geduld und Ruhe am Ball Lösungen finden.

Ob in Rostock wieder (wie schon bei seinem Debüt im Pokal) Benjamin Kanuric im defensiven Mittelfeld auflaufen wird, ließ der Arminia-Trainer offen. "Er hat das gut gemacht, es ist durchaus eine Möglichkeit, dass Benji wieder in der Startelf landet", sagte Forte. "Wir diskutieren das im Trainerteam, zudem müssen wir noch die letzten Eindrücke aus dem Training abwarten. Kanuric ist ein großes Versprechen für die Zukunft." Ob er es auch für die Gegenwart ist? Sebastian Vasiliadis dürfte, wenn er komplett fit, aktuell noch die Nase vorn haben.

Der jüngste Neuzugang der Bielefelder, mit 33 Jahren aber einer der erfahrensten Spieler, Bastian Oczipka, wird nach seinem ersten Pflichtspiel für die Arminia wohl auch in der Liga sein Debüt geben. "Oczipka hat eine gewisse Ruhe am Ball, die uns momentan guttut. Er kennt im Positionsspiel die linke Außenschiene gut. Ich bin mir sicher, dass er eine Verstärkung sein wird", erklärte der Chefcoach. Es ist davon auszugehen, dass Oczipka in einem 4-4-2 erneut als Linksverteidiger anspielen wird.

Über allem steht am Ende im Profisport das Resultat, Sport-Geschäftsführer Samir Arabi geht aber reflektierter mit den aktuell null Punkten auf dem Konto um. "Natürlich hätten wir uns den Start anders vorgestellt, wir brauchen Ergebnisse, aber sich einzig und allein in der Kurzfristigkeit darauf zu besinnen, das wäre mir zu platt", sagte er. "Wie unser Cheftrainer mit seinem Team und der Mannschaft arbeitet, geht das in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass wir jetzt anfangen, in der Meisterschaft zu punkten."