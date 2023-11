"Sich zu öffnen ist der erste Schritt nach vorne"

KASIM EDEBALI (34) engagiert sich für mentale Gesundheit bei Männern. Der ehemalige NFL-Star spricht im Rahmen der Movember-Aktion mit Gillette über psychische Herausforderungen im Sport und wie man am besten damit umgeht.

Kasim Edebali spielte von 2014 bis 2019 in der NFL und zuletzt in Deutschland bei den Hamburg Sea Devils, wo er 2022 seine Karriere beendete. Gillette

Hallo Kasim, warum engagierst du dich für mentale Männergesundheit?

Ich habe in meiner Karriere mit vielen Jungs gespielt, die nach außen hin stark wirkten, aber im Inneren schwer unter dem Leistungsdruck gelitten haben. Solchen Menschen will ich mit meinem Engagement helfen.

Gillette

Wann hattest du deinen ersten Berührungspunkt mit dem Thema "mental health"?

In meinem ersten Collegejahr in den USA. Während dieser Zeit ist ein Freund von mir bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ich habe mich in meiner Trauer von allem abgekapselt, bis mein Trainer mich irgendwann angesprochen hat. Ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet, und es sind viele Tränen geflossen. Das hat gutgetan, und ich habe erkannt, wie wichtig es ist, sich zu öffnen. Das ist immer der erste Schritt nach vorne.

Es heißt, die Kindheit sei entscheidend um Resilienz aufzubauen. Wie bist du aufgewachsen?

Ich bin in Hamburg-Osdorf zwischen vielen Hochhäusern groß geworden. Zu meinem Vater hatte ich keinen Kontakt - er wohnt in den USA. Aber meine Mutter hat mir alle Sorgen genommen. Sie hat mich psychisch stark gemacht und mir vermittelt: Egal was ich mache, nichts kann schiefgehen.

Wie groß ist, verglichen mit Fußball, der mentale Druck im American Football?

Der größte Unterschied sind die Verträge: Das Gehalt wird von Spiel zu Spiel ausgezahlt. Du kannst zu jeder Zeit entlassen werden. Somit kann jedes Spiel dein letztes sein. Das erzeugt viel Druck, womit man erst mal klarkommen muss.

Du hattest zu NFL-Zeiten acht Klubwechsel in zwei Jahren. Wie herausfordernd war diese Zeit?

Das war krass. Es gibt seitdem nichts mehr, was mich stressen kann. Ich wurde teilweise von heute auf morgen entlassen und musste schauen, wo ich mit meiner Familie bleibe, einen neuen Klub suchen und mich dann in kürzester Zeit im neuen Team zurechtfinden. Dann wurde ich wenige Wochen später entlassen und alles ging wieder von vorne los.

2022 hast du deine Karriere beendet. Bist du danach in ein mentales Loch gefallen?

Oft definieren sich die Profis ausschließlich als Sportler und weniger als Mensch. So verlieren sie nach der Karriere oft ihren Selbstwert. Ein ehemaliger Trainer gab mir einst den Tipp: "Du musst raus aus deiner Box! Sei nicht nur Kasim, der Footballspieler, sondern geh raus in die Welt und begegne den Menschen mit offenem Herzen. Dann öffnen sich auch wieder neue Türen." Das habe ich gemacht, und so fiel mir der Übergang zum Leben nach der Karriere leicht.

„Wie schafft man es, in persönlich herausfordernden Zeiten positiv zu bleiben, zum Beispiel wenn die Karriere stockt?

Negativität ist ansteckend - genauso wie Positivität. Daher mein Tipp: Umgebt euch mit positiven Menschen, die euch stark machen. Das macht vieles leichter.

Interview: William Harrison