"Sich kneifen? Dazu ist keine Zeit": Beierlorzer zieht in Regensburg Bilanz

Hinter dem SSV Jahn Regensburg liegen ereignisreiche Monate mit Höhen und Tiefen. Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer zieht ein Zwischenfazit.

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg kann auf ein äußerst erfolgreiches Halbjahr in der 3. Liga zurückblicken. Nach 20 Spielen stehen die Oberpfälzer mit 45 Punkten an der Tabellenspitze. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, schließlich galt es, einen kompletten Wiederaufbau einzuleiten. Doch gemeinsam mit Trainer Joe Enochs und Chefscout Ilija Dzepina war es Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer im Sommer gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen.

"Wir hatten als Ziel: Mannschaft werden und Liga annehmen. Das ist unheimlich schnell gelungen", zieht Beierlorzer in einem vom Verein veröffentlichen Video-Interview Bilanz. Zunächst habe der Fokus auf einer stabilen Defensive gelegen, doch "dann haben wir mehr und mehr unsere Philosophie gespielt - und spielen jetzt tatsächlich Jahn-Fußball", freut sich der gebürtige Erlanger. Und dieser sehe so aus: "Wir attackieren hoch, wir sind mutig, wir verteidigen nach vorne, wir haben das Spiel gegen den Ball absolut präsent in unseren Köpfen - und haben so 45 Punkte erarbeitet. Das ist top."

Entsprechend hoch sei die Zufriedenheit bei ihm und im Verein. "Wir haben mehr Punkte geholt, als wir erwartet haben", so der 56-Jährige. Auf die Frage, ob er sich manchmal kneifen müsse, um zu realisieren, wie schnell das ging, da zu stehen, wo Regensburg jetzt steht, antwortet Beierlorzer: "Kneifen? Dazu ist gar keine Zeit, weil es so schnelllebig ist und wir gerade in den letzten Wochen Herausforderungen zu bestehen hatten, die außerordentlich waren."

Beierlorzer zum Tod von Diawusie: "Diese Geschichte ist jetzt ein Teil von uns"

Gemeint war damit der plötzliche Tod von Agyemang Diawusie. "Wir sind alle noch euphorisiert gewesen vom Last-Minute-Sieg in Dresden - und Dienstag darauf erlebst du eine Situation, die du gar nicht erleben möchtest. Das waren zwei Wochen, die unendlich traurig waren", blickt Beierlorzer zurück. "Das ist immer noch unfassbar. Man kann es eigentlich auch gar nicht verarbeiten. Wir sprechen über einen 25-Jährigen, der von uns gegangen ist, der Bestandteil unseres Teams und so ein positiver Mensch war. Und der ist einfach nicht mehr da", wurde der Geschäftsführer emotional und unterstrich: "Das wird uns permanent in dieser Saison begleiten. Diese Geschichte ist jetzt ein Teil von uns."

Auch an dieser Stelle strich er den Teamgeist heraus. "'Füreinander einstehen' ist unser Jahresmotto, das hat man da auch wieder extrem gut sehen können, wie der eine dem anderen beisteht und hilft", erzählt Beierlorzer. Die Erwartungen in die Spieler, die im Sommer geholt wurden, seien nicht nur sportlich, sondern auch menschlich erfüllt worden. "Es macht Spaß, das Miteinander zu sehen. Wenn ich sie beim Uno-Spielen direkt nach dem Spiel beobachte, merke ich, dass viel gelungen ist von dem, was wir vorgehabt haben."

Suche nach einer Offensiv-Verstärkung

Nun sind die Verantwortlichen wieder gefragt. Aufgrund des Verlusts von Diawusie und dem langen Ausfall von Stürmer Eric Hottmann (schwere Kreuzband- und Meniskusverletzung im linken Knie) "ist schon die Überlegung, inwiefern wir hier nachlegen sollten", so Beierlorzer. "Wir wollen uns natürlich nicht schlechter stellen, als wir zu Beginn in diese Saison gegangen sind. Insofern sind wir also schon fleißig auf der Suche nach einem Stürmer oder einem offensiven Mittelfeldspieler, der uns guttut." Grundsätzlich gefalle ihm die Breite im Kader, aber: "Wir sondieren den Markt, wie es so schön heißt, und schauen, was wir realisieren können."

Der Jahn startet am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen den SC Verl ins neue Jahr. "Ich bin ganz froh, dass Pause und Vorbereitung kurz sind, weil dann vergisst man jetzt nicht ganz so viel, was uns ausgezeichnet hat", glaubt Beierlorzer. In der Hoffnung, dass die Regensburger da weitermachen, wo sie aufgehört haben.