Siala soll in Jeddeloh II vorangehen - David-Rückkehr unwahrscheinlich

Vor allem in der Innenverteidigung müssen die Jeddeloher sich noch verstärken, trotz der Verpflichtung des eminent erfahrenen Gazi Siala. Kevin Samide kehrt nicht als Co-Trainer zum SSV zurück, auch Chris David wird sich das SSV-Trikot wohl erstmal nicht überstreifen.

Vor dem Trainingsauftakt am Freitag hat der SSV Jeddeloh mit Gazi Siala und Diyar Saka zwei Spieler verpflichtet, die vor zwei Jahren mit dem VfB Oldenburg noch den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben. Während Saka seinerzeit nicht über die Joker-Rolle hinauskam, gehörte Siala in der Oldenburger Aufstiegsmannschaft zum erweiterten Kreis der Stützen. Dass er im Anschluss keinen neuen Vertrag beim VfB erhielt, sorgte bei ihm für Verdruss. Nach zwei Saisons bei Teutonia 05 kehrt er nun in den Nordwesten zurück und soll in Jeddeloh II als Führungsspieler vorangehen.

"Gazi soll die jungen Wilden an die Hand nehmen", erklärt Trainer Björn Lindemann. Der 29-Jährige kann in der Innenverteidigung sowie im defensiven und zentralen Mittelfeld auflaufen. Lindemann: "Dort, wo er am besten ist, spielt er dann auch." Indes: Bedarf herrscht nach den Abgängen von Niklas von Aschwege (Kickers Emden) und Pierre Becken (Co-Trainer beim VfB Lübeck) insbesondere in der Innenverteidigung. Hier sucht der SSV über Siala hinaus nach Verstärkungen. Lindemann: "Da müssen wir auf jeden Fall noch etwas machen."

Bei Saka wird darauf gesetzt, dass der Flügelspieler mit 23 Jahren den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht. Als möglicher Ersatz für Allah Aid Ahmid gilt er bei den Ammerländern nicht. Das Interesse des VfB Oldenburg am Iraker hat sich zuletzt nicht konkretisiert. Der SSV geht mittlerweile davon aus, dass er bleiben wird.

Ich bin offen für eine Rückkehr nach Deutschland. Auch Jeddeloh ist für mich eine Option. Chris David, Ex-Spieler des SSV Jeddeloh II

Gerüchte kursierten zuletzt - einmal mehr - um eine Rückkehr von Chris David. Der Spielmacher war in der Saison 2021/22 der herausragende Akteur bei den Jeddelohern und wechselte anschließend in die Türkei zu Yeni Mersin Idmanyurdi. Dort läuft sein Vertrag in diesem Sommer aus. "Ich bin offen für eine Rückkehr nach Deutschland. Auch Jeddeloh ist für mich eine Option", erklärt David gegenüber dem kicker. "Chris ist ein toller Fußballer und bringt viel Erfahrung mit", lobt Lindemann den 31-Jährigen.“ Trotzdem sieht es derzeit nicht danach aus, als würde David in der kommenden Saison wieder das Jeddeloher Trikot tragen. "Das halte ich momentan nicht für realistisch", so Geschäftsführer Gerhard Meyer.

Zerschlagen hat sich derweil eine Rückkehr von Kevin Samide, mit dem Lindemann gerne erneut als Co-Trainer zusammengearbeitet hätte.