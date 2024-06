Siala aus Ottensen: Geballte Erfahrung für Jeddeloh II

Gazi Siala wechselt innerhalb der Regionalliga Nord vom FC Teutonia Ottensen zum SSV Jeddeloh II. An den Küstenkanal bringt der 29-jährige Mittelfeldakteur eine große Portion Regionalliga-Erfahrung mit, denn neben 30 Spielen in der West-Staffel hat der Deutsch-Libanese schon stolze 220 Partien im Viertliga-Norden angesammelt. Jeddelohs Sportlicher Leiter Olaf Blancke zeigt sich in einer Meldung sicher: "Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität soll er in unserem Team eine zentrale Rolle einnehmen." Der geschlossene Vertrag ist auf zwei Jahre ausgelegt.