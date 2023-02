Siakam, Edwards und Fox für All-Star-Game nachnominiert

Weil drei Stars verletzt ausfallen, sind drei NBA-Profis für das All-Star-Spiel in Salt Lake City nachnominiert worden.

War schon Meister mit den Raptors: Pascal Siakam. NurPhoto via Getty Images

Minnesotas Anthony Edwards, Torontos Pascal Siakam und Sacramentos De'Aaron Fox sind nun auch mit von der Partie. Das Trio wurde am Freitag zu Nachrückern für das All-Star-Game erkoren und ersetzt Phoenix-Neuerwerb Kevin Durant, Golden States Stephen Curry und Zion Williamson aus New Orleans.

Dreierspezialist Curry ist am linken Bein verletzt, Durant kuriert eine Knieverletzung aus, Williams plagt sich mit einer Muskelblessur herum.

Embiid, Markkanen und Morant in der Starting Five

Da alle drei Verletzten für die Starting Fives am 19. Februar in Salt Lake City vorgesehen waren, wurden zugleich Sixers-Starcenter Joel Embiid, Utah-Forward Lauri Markkanen bei seinem "Heimspiel" und Memphis-Guard Ja Morant zu Startern befördert.

Nachrücker Fox ist zum ersten Mal dabei. Er empfahl sich mit 24,2 Punkten im Schnitt für die Kings für eine Berücksichtigung. Auch T-Wolve Edwards (24,7 Punkte) debütiert, er führt die Liga mit 96 Steals und in Einsatzminuten an. Siakam war 2019/20 schon einmal dabei, er kommt in der laufenden Saison für Toronto im Schnitt auf 25 Punkte, acht Rebounds und mehr als sechs Assists.

Lakers-Superstar LeBron James, bester Korbjäger in der Geschichte der Liga, und Giannis Antetokounmpo, zweimaliger MVP in Diensten der Milwaukee Bucks, werden am Spieltag als Team-Kapitäne ihre Mitspieler wählen.