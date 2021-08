Shpilevski: "Jedes Spiel ist für uns wie ein Finale"

Gegen den SV Sandhausen soll es am Sonntag dann endlich klappen: Der erste Saisonsieg für Erzgebirge Aue. Trainer Aleksey Shpilevski warnte sein Team aber, ein "Déjà-vu" zu vermeiden.

"Größten Respekt" habe Erzgebirge Aue vor dem SV Sandhausen, erklärte Aue-Coach Aleksey Shpilevski. "Die sind auch nicht ideal in die Saison gestartet, deswegen fahren die nach Aue, um auch die drei Punkte mitzunehmen." Wenn Shpilevski von "auch" spricht, meint er wohl den Auftakt seiner eigenen Mannschaft. Nach drei Spielen stehen für die Veilchen drei Punkte bei drei Remis zu Buche. Nicht ideal. Gegen Sandhausen soll es am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im vierten Anlauf also endlich klappen mit dem ersten Saisonsieg - für Aue und für den Neu-Coach.

Erst seit dieser Spielzeit steht Shpilevski an der Seitenlinie beim Kumpelverein. Noch immer wartet der 33-Jährige auf seinen ersten Erfolg. Leichter als in den ersten drei Spielen gegen Nürnberg, Ingolstadt und Schalke werde es jedoch nicht. "Wir sind gewarnt. Sandhausen ist sehr gewillt, genauso zu gewinnen", stellte Shpilevski auf der Pressekonferenz vor der Partie klar. Deswegen werde es ein "ganz, ganz hochemotionales, wichtiges Spiel für beide Mannschaften".

Aus den Fehlern lernen

Helfen soll dabei das Gelernte aus den ersten Spielen. Ziel sei es, ein "Déjà-vu" wie gegen Ingolstadt zu vermeiden. Da lagen die Veilchen bereits nach sechs Minuten hinten. "Dass wir nach ein paar Minuten gleich das Gegentor hinnehmen, das darf uns auf gar keinen Fall passieren." Zudem fordert der Coach "mehr Klarheit" und "mehr Ruhe". Aue dürfe "nicht in so eine Hektik verfallen wie gegen Schalke in der ersten Hälfte".

Ob Sascha Härtel nach seinem Joker-Tor gegen die Knappen ein Platz in der Startaufstellung winkt? "Das weiß ich jetzt noch nicht." Weiterhin fern von der Startelf seien die verletzten Jan Hochscheidt, Florian Ballas, Malcom Cacutalua, Nicolas Kühn und Ognjen Gnjatic.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei laut Shpilevski trotzdem gut, sie sei "weiterhin heiß". Aber: "Man muss sie immer wieder darauf hinweisen, dass jedes Spiel einfach für uns wie ein Finale ist. Und dementsprechend werden wir's am Sonntag angehen."