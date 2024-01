Showdowns mit Chiefs, Ravens, Lions, 49ers - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Vier von 32 NFL-Teams sind noch übrig - und machen an diesem Wochenende die Super-Bowl-Paarung aus. Passend dazu gibt's die neue Folge "Icing the kicker" auf die Ohren. Wer macht das Rennen? Überraschen die Lions in San Francisco und zieht der Titelverteidiger erneut ins Finale ein?

Das Play-off-Feld ist in den vergangenen Wochen mächtig ausgedünnt worden, übriggeblieben sind vier starke Mannschaften - die es nun wissen wollen und die Super-Bowl-Teilnahme unmittelbar vor Augen haben.

Mittendrin: Die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes, der zuletzt beim 27:24 in Buffalo seine Play-off-Magie wieder eingesetzt hat. Weiß der Quarterback auch am Sonntag ab 21 Uhr (MEZ) zu überzeugen, wenn der amtierende Titelträger bei den bärenstarken Baltimore Ravens aufschlägt? Kann Mahomes sich erneut auf Tight End Travis Kelce, Rookie-Receiver Rashee Rice und vor allem auch Running Back Isiah Pacheco verlassen? Klar ist: Die Ravens stellen selbst nicht nur eine starke Offense, sie verfügen auch über einen starken Kicker und eine brachial gute Defense, die jüngst beim 34:10 gegen die Houston Texans keinen offensiven Touchdown zugelassen hat.

Fragen über Fragen, die dieses Mal von Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und den beiden kicker-Redakteuren Grille und Jan ausgiebig angegangen werden - schließlich gibt es auf beiden Seiten in diesem AFC Championship Game Top-Spieler an allen Ecken und Enden.

Detroit, wie es heiß ist und hofft

Gleiches gilt für das zweite Duell, das NFC-Finale zwischen San Francisco und Detroit am frühen Montag (0.30 Uhr MEZ). Die Lions streben nach jahrzehntelanger Tristesse (unter anderem 0:16 in der Spielzeit 2008) nach ganz oben und stehen überhaupt zum ersten Mal seit 1991 in einem Championship Game (damals 10:41 gegen die späteren Sieger aus Washington). Kurzum: Die erste Super-Bowl-Teilnahme winkt.

Hat sich die Haare längst im Lions-Blau gefärbt - und will nun in den Super Bowl: Top-Receiver Amon-Ra St. Brown. IMAGO/USA TODAY Network

Das zu verhindern versuchen natürlich die favorisierten 49ers, die sich zuletzt beim 24:21 gegen die stark agierenden und am Ende zu fehlerbehafteten Green Bay Packers äußerst schwer getan haben. Wie treten Spielmacher Brock Purdy, Running Back Christian McCaffrey und der womöglich wieder einsatzbereite Deebo Samuel in Verbindung mit der bärenstarken Defense um Fred Warner oder Dre Greenlaw auf? Lassen sich die Niners den Schneid abkaufen von sicherlich hochmotivierten Löwen?

Außerdem treffen bei diesem Vergleich auch die beiden erfolgreichen Trainer Dan Campbell, der sich etwa auf Quarterback Jared Goff, den deutsch-amerikanischen Receiver Amon-Ra St. Brown, Rookie-Tight-End Sam LaPorta oder auch Rookie-Renner Jahmyr Gibbs verlassen kann, und Kyle Shanahan aufeinander. Wer macht das Rennen, wer hat den besseren Plan, wer riskiert im richtigen Moment?

Podcast #82: NFL Preview Conference Championships - Eisbrecher Nur noch ein Schritt ins Glück. Für die Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers, für die das Conference Championship Game in den letzten Jahren zur Gewohnheit wurde. Für die Baltimore Ravens, die mit einer grandiosen Defense und dem (wahrscheinlichen) MVP der NFL am Ruder in den Super Bowl einziehen wollen. Und für die Detroit Lions, die mit ihrem Head Coach Dan Campbell bereits jetzt Historisches erreicht haben. Wer macht’s? Kucze, Detti, Jan und Grille nennen euch ihre Schlüssel zum Sieg für jedes Team - und welche Spieler zum „Icebreaker“ werden und spielentscheidend sein könnten. Hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ - mit der Preview auf den Super Bowl - gibt es am 8. Februar. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint nach der kurzen Pro-Bowl-Pause am 8. Februar - dann mit allen Infos zum großen Super-Bowl-Showdown in Las Vegas. Das Endspiel Nummer LVIII (58) steigt in der Nacht von Sonntag (11. Februar) auf Montag ab 0.30 Uhr MEZ.

Und ihr dürft wie gehabt teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer. Dann auch im Anschluss an den Super Bowl, wenn es bei "Icing the kicker" auch in der Offseason weitergeht.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.