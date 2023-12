Showdown in London: Auch die Finanzpower motiviert Streich

Im Londoner Olympiastadion geht es für Freiburg am Donnerstag gegen West Ham United um das direkte Achtelfinal-Ticket in der Europa League. Für den SC ist es ein besonderer Treffpunkt.

Beide Teams überwintern sicher in der Europa League, starten mindestens in den Play-offs gegen die "Absteiger" aus der Champions League. Im direkten Duell geht es aber noch um einiges: Den Gruppensieg und das direkte Achtelfinalticket. Der SC braucht dafür wegen des mit 1:2 verlorenen Hinspiels einen Sieg gegen die punktgleichen Hammers. "Das ist ein Riesenunterschied", sagte Streich am Mittwochabend über die beiden potenziell zusätzlichen Spiele, um wie vorige Saison in die Top 16 des Wettbewerbs einzuziehen: "Wir wollen unbedingt Erster werden."

Streich spürt noch aus anderen Gründen eine spezielle Motivation. Wie für den gesamten Sport-Club ist es auch für den 58-Jährigen Fußballlehrer eine Premiere im Mutterland des Fußballs. "Ich habe noch nie in einem Wettbewerb in England gespielt", betonte Streich und sieht sich als deutscher Repräsentant auch in der Pflicht: "Wir wollen morgen auch die Bundesliga hier gut vertreten."

Dass die Premier League finanziell weltweit enteilt ist, sorgt für einen zusätzlichen Reiz. Streich: "Bei der besten und teuersten Liga, die mit Abstand am meisten Geld hat, motiviert es uns extrem, zu zeigen, dass wir kleinen Freiburger aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können."

Das Spiel im imposanten, seit 2016 für West Hams Partien umgestalteten Olympiastadion von 2012, lässt natürlich auch die Herzen der SC-Fans höher schlagen. Das Auswärtskontingent von 3500 offiziellen Tickets war schnell vergriffen. Die anderen Bereiche sind für Gästefans nicht vorgesehen. Man darf dennoch gespannt sein, wie viele Freiburger Anhänger insgesamt den Weg ins Stadion finden, das über 60.000 Plätze bietet, aber noch nicht annähernd ausverkauft ist.

Streich und die ganzen Freunde in London

So oder so ist der Donnerstagabend ein spezieller Termin für die SC-Gemeinschaft, die privaten Umfelder der Protagonisten inbegriffen. "Wir freuen uns sehr, hier zu spielen. Es ist etwas ganz Besonderes, auch mit den Familien. Viele Leute treffen sich hier, auch aus verschiedenen Städten, die sich sonst nicht treffen. Die treffen sich jetzt in London, um das Spiel anzuschauen und auch London zu genießen. In so einer Metropole ist ja viel geboten", erzählte Streich. Nicht ohne Stolz fügte er an: "Und wir sind nicht ganz unverantwortlich, dass sich die ganzen Freunde hier treffen, weil wir ja hier kicken."

Es wäre mir lieber, wir könnten noch zwei Tage dableiben. Aber wir kicken ja am Sonntag schon wieder gegen Köln. Christian Streich

Mit dem kleinen Nachteil, weitgehend beschäftigt zu sein. "Wir treffen sie nicht, wir sehen sie kaum, weil das Stadion ist so groß. Wir sehen und bekämpfen die Gegner und sie können es auf der Tribüne genießen. Das freut uns sehr. Wir müssen ja sofort wieder nach Hause", bedauert Streich den engen Spielplan vor Weihnachten: "Es wäre mir lieber, wir könnten noch zwei Tage dableiben. Aber wir kicken ja am Sonntag schon wieder gegen Köln."

Davon abgesehen erinnert Streich der Showdown in London ein wenig an das bisher wohl größte Spiel der SC-Historie: Das erst dramatisch im Elfmeterschießen verlorene DFB-Pokalfinale 2022 gegen Leipzig, als sich geschätzt 30.000 bis 50.000 Freiburg-Anhänger und -Sympathisanten in der Hauptstadt versammelten.

"So viele tausend Menschen haben sich in Berlin getroffen, die gar nicht mehr in Freiburg oder in der Nähe wohnen und an verschiedenen Orten sind. Und wir haben unseren gewissen Teil dazu beigetragen. Das war für mich das Allerschönste am deutschen Pokal-Endspiel", blickte Streich zurück.

Mit einem Sieg können er und seine Profis dem neuen England-Kapitel in der Vereinschronik einen besonderen Glanz verleihen.

Carsten Schröter-Lorenz