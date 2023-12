Showdown in Dallas und die große Kelce-Frage: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Gleich zwei heiße Matchups stehen in NFL-Woche 14 an. Worauf wird es im NFC-East-Showdown zwischen Eagles und Cowboys ankommen - und wer siegt im Krisenduell zwischen Kansas City und Buffalo? Jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Die Play-off-Plätze in der NFL bleiben hart umkämpft - und in Woche 14 steigen gleich zwei Paarungen, die viel Einfluss auf den Januar und Februar nehmen könnten. Vor allem für die Setzliste der NFC höchst relevant: Der Division-Showdown im Sunday Night Game zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. In der neuen Folge "Icing the kicker" sprechen Host Kucze, Bundestrainer Shuan Fatah und die beiden kicker-Redakteure Thomas und Michael über die X-Faktoren des Matchups, analysieren die Veränderungen in der Eagles-Defense - und streiten darüber, wer denn jetzt eigentlich der Favorit in der Partie ist.

Thema ist auch das Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und der Buffalo Bills - zwei Teams, die vor der Saison zum engsten Favoritenkreis gehörten, zuletzt aber jeweils strauchelten. Welches Team erholt sich und stürzt das andere in die Krise - und woran liegt es eigentlich, dass Kansas Citys Star-Tight-End Travis Kelce nicht mehr ganz das Elite-Level der letzten Jahre erreicht.

Darüber hinaus bespricht die Crew das spannende Play-off-Rennen in der NFC. Welches der vier 6-6-Teams hier die besten Chancen auf eine Wildcard hat, in welchen Spielen des Wochenendes es zu einer Überraschung kommen könnte - und warum Shuan einen US-Experten deutlich kritisiert - jetzt hören bei "Icing the kicker"!

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 14. Dezember. Überhaupt gibt es in diesen Wochen wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Folge - stets garniert mit den neuen Rubriken und den altbekannten Upset Picks.

Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

